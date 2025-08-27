Profeco alerta sobre shampoo contaminado con bacteria
Alerta conjunta de Profeco y Henkel Capital por presencia de bacteria en shampoo. Retiro preventivo del lote afectado para evitar riesgos a la salud.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Henkel Capital, lanzó una alerta sobre el "Shampoo Totale" lote 1G27542266, marca Henkel-Tec Italy, a causa de una posible contaminación del producto con la bacteria "Klebsiella Oxytoca" detectada por el proveedor mediante análisis microbiológicos internos.
A través de un comunicado, alertó que si el producto está contaminado con la bacteria mencionada podría identificarse al percibir olor fétido y desagradable. Al usar el champú existe la posibilidad de infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas, así como otras reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos.
Asimismo, Henkel Capital informó que al 6 de mayo de 2025 ha recibido solo un reporte de un producto dañado refiriendo olor fétido. La campaña para recolectar el lote posiblemente contaminado inició en febrero de 2025 y estará vigente hasta el mismo mes del siguiente año.
Señaló que son 904 unidades las involucradas, y que retirará del mercado el lote del producto afectado. La alerta se encuentra en el sitio https://www.henkel.mx/, en la liga https://www.henkel.mx/prensa-medios/comunicados-y-kits-de-prensa/2025-05-22-henkel-retira-algunas-unidades-del-shampoo-totale-de-su-marca-tec-italy-debido-a-un-posible-riesgo-para-la-salud-2060220.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Quienes estén interesados en contactar a la empresa deben hacerlo mediante el correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254, donde les indicarán cómo enviar la fotografía del producto para recibir en su domicilio un champú en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía prepagada por Henkel", indicó.
no te pierdas estas noticias
Profeco alerta sobre shampoo contaminado con bacteria
El Universal
Alerta conjunta de Profeco y Henkel Capital por presencia de bacteria en shampoo. Retiro preventivo del lote afectado para evitar riesgos a la salud.
Caen 212 personas por extorsión tras estrategia nacional
El Universal
Las detenciones por extorsión se han incrementado tras la implementación de la estrategia nacional. Conoce los detalles aquí.
Monreal pide congruencia a morenistas
El Universal
Esto, en el marco de las críticas contra el senador Gerardo Fernández Noroña