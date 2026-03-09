Profeco sanciona venta de tortillas almacenadas en hielera en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La

por vender tortillas que están almacenadas en hieleras.En los últimos días, la dependencia federal ha implementado, misceláneas y otros negocios por comercializar este producto de la canasta básica sin cumplir con lasniEstos incidentes se han llevado a cabo aly laspor lapueden llegar hasta los cuatro millones de pesos.La práctica de comercialización de tortillas que son almacenadas en hieleras viola las, las cuales están relacionadas con el, la higiene y la conservación de este tipo de alimentos.La Norma Oficial Mexicana (NOM) 187 establece que la tortilla debe cumplir con ciertos procesos después de su elaboración, como un "respiro" de determinado tiempo, además de que debe ser empacada de manera adecuada, yque garanticen su calidad, su mantenimiento y sus condiciones sanitarias.Por su parte, laobliga a que todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados en México deben contar conbásico que incluya datos como:- Fecha de caducidad.- Peso y/o cantidad exacta en gramos del producto., titular de la(ODECO) Zona Golfo Norte, informó que cuatro comercios ya han sido sancionados por incumplir con las disposiciones oficiales, y podrían también enfrentarde hasta cuatro millones de pesos.El funcionario explicó que "Al ofrecerno se especifica elni se incluye información sobre lao caducidad, lo que representa unaa los derechos del consumidor".Asimismo, agregó que al comercializar de esta manera el producto -que es parte fundamental de la dieta de millones de familias- se crean, pues dichos establecimientos compiten con tortillerías y productores que sí cumplen con las