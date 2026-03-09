Profeco sanciona venta de tortillas almacenadas en hielera en Tamaulipas
La venta de tortillas en hieleras sin información de fecha ni peso afecta a consumidores y productores que cumplen la ley.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- LaProcuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha comenzado a sancionar establecimientos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
por vender tortillas que están almacenadas en hieleras.
En los últimos días, la dependencia federal ha implementado multas a tiendas de autoservicio, misceláneas y otros negocios por comercializar este producto de la canasta básica sin cumplir con las normas de higiene, etiquetado ni conservación de alimentos.
Estos incidentes se han llevado a cabo al sur de Tamaulipas y las multas por la violación pueden llegar hasta los cuatro millones de pesos.
La práctica de comercialización de tortillas que son almacenadas en hieleras viola las normas oficiales mexicanas 051 y 187, las cuales están relacionadas con el etiquetado, la higiene y la conservación de este tipo de alimentos.
La Norma Oficial Mexicana (NOM) 187 establece que la tortilla debe cumplir con ciertos procesos después de su elaboración, como un "respiro" de determinado tiempo, además de que debe ser empacada de manera adecuada, y almacenada en lugares específicos que garanticen su calidad, su mantenimiento y sus condiciones sanitarias.
Por su parte, la NOM 051 obliga a que todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados en México deben contar con etiquetado básico que incluya datos como:
- Fecha de elaboración.
- Fecha de caducidad.
- Peso y/o cantidad exacta en gramos del producto.
Manuel Alberto Leal Villarreal, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, informó que cuatro comercios ya han sido sancionados por incumplir con las disposiciones oficiales, y podrían también enfrentar multas de hasta cuatro millones de pesos.
El funcionario explicó que "Al ofrecer tortillas en hieleras no se especifica el gramaje del producto ni se incluye información sobre la fecha de elaboración o caducidad, lo que representa una violación a los derechos del consumidor".
Asimismo, agregó que al comercializar de esta manera el producto -que es parte fundamental de la dieta de millones de familias- se crean distorsiones en el mercado, pues dichos establecimientos compiten con tortillerías y productores que sí cumplen con las normas sanitarias comerciales.
no te pierdas estas noticias
Profeco sanciona venta de tortillas almacenadas en hielera en Tamaulipas
SLP
El Universal
La venta de tortillas en hieleras sin información de fecha ni peso afecta a consumidores y productores que cumplen la ley.
Derrumbe en alcaldía Cuauhtémoc deja tres personas atrapadas
SLP
El Universal
Equipos de rescate trabajan en la búsqueda de víctimas tras el derrumbe en un inmueble en construcción.
Ssa aplica más de 26 millones de vacunas contra sarampión en México
SLP
El Universal
Jalisco lidera con 3,604 casos confirmados, seguido por Chiapas y Ciudad de México.