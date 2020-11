Profesor los llama "generación de cristal"; alumnos lo denuncian

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) en Guerrero denunciaron malos tratos por parte de su profesor de cálculo, quien durante la clase en línea los llamó como "generación de cristal".

A través de redes sociales se hizo viral la discusión donde un estudiante cuestiona a su profesor sobre la manera de impartir su clase, ya que esta le generaba algunas confusiones, por lo que el estudiante le pregunta al profesor si puede cambiar la estrategia de impartir su clase.

Ante esta petición el maestro respondió: "¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio de grupo, ¡Ponte a estudiar!", señaló.

Posteriormente lanzó una queja contra su clase en la que aseguró, que ahora no se les puede decir nada a los alumnos por todo se lo tomaban a mal, pues son una "generación de cristal".

Con esta expresión se ha querido estigmatizar en redes a la generación "centenial".