Programas sociales deben blindarse de usos políticos: Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Para evitar el uso clientelar o político, los programas sociales deben blindarse mediante reglas claras, transparentarse y focalizar su uso en lugar de darse de manera indiscriminada, pidió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un comunicado, el sindicato patronal dijo que hay una diferencia entre la realidad y el discurso, porque a pesar de los programas sociales y de que el gobierno tiene el dicho que "por el bien de todos, primero los pobres", aumentó la cifra de personas en pobreza.

"Ayudar a quienes menos tienen no debe ser un cálculo político, sino una convicción y un compromiso social y en favor del desarrollo inclusivo. Hoy, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos para estudiantes de bajos recursos están garantizados, se elevaron a rango constitucional para que no puedan eliminarse, pero requieren blindarse ante el uso político o clientelar", dijo la Confederación.

Consideró que para blindarlos es necesario al menos que se trabaje en cinco acciones: focalizar los apoyos a quienes los necesitan y no darlos de forma indiscriminada; transparentar los padrones de beneficiarios, así como los mecanismos para incorporarse o salir del padrón.

Además de que se requieren reglas de operación técnicas y formales para que no se condicionen y que quede claro que los programas no dependen de la voluntad de ningún funcionario o partido político.

"La reciente reforma electoral (con elementos todavía pendientes de aprobación) poco abona para combatir el clientelismo y la compra de votos; no endureció sanciones, por el contrario, debilitó a las instituciones sancionadoras. Debe enmendarse para fortalecer las acciones en contra de quienes cometen actos irregulares", expuso la Coparmex.

Finalmente, pidió "generar conciencia ciudadana para no dejarse corromper, denunciar cualquier acto irregular e informarse para ejercer un voto razonado".