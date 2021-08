Promesa de "primero los pobres" quedó incumplida: Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que para Morena, la prioridad no es trabajar por el bien de la población sino hacer propaganda política.

En reacción a la nota de portada de EL UNIVERSAL, en la que se dio a conocer que durante 2020, 18.6 millones de hogares tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, el líder albiazul sostuvo que la promesa del gobierno federal de "primero los pobres" quedó incumplida.

"Para el gobierno de Morena es más importante seguir haciendo propaganda política que trabajar por el bienestar general de la población. La promesa de 'primero los pobres' simplemente quedó en una promesa incumplida", escribió en su cuenta de Twitter.

En su edición de este miércoles, El Gran Diario de México informó que de acuerdo con cifras del Inegi, el hambre en México se recrudeció por la pandemia del Covid-19.

Los 18.6 millones de hogares que experimentaron alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias en 2020, es 14% superior a los 16.3 millones reportados en 2018.

De ese total, señala la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 5.3 millones algún adulto sintió hambre, pero no comió, mientras que en 3.8 millones de familias algún adulto comió sólo una vez al día o no lo hizo un día.

En otros 1.2 millones de hogares tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no realizar para conseguir comida, como pedir limosna, mandar a los niños a trabajar, o recurrir a prácticas socialmente no aceptadas. El número de hogares que reconocieron lo anterior aumentó 15.7% respecto a 2018.