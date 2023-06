Prometer pensiones es llevar al país a la quiebra, decía Fox

A-AA+

En los días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario, Vicente Fox, se enfrascaron en una serie de declaraciones en las que se atribuyen la creación del programa de pensiones para adultos mayores en México.

La polémica comenzó cuando el PAN y el expresidente Vicente Fox lanzaron un video en el que señalaron que bajo su administración panista empezó el programa de pensiones para personas adultas mayores, "y se crearon programas sociales que sí beneficiaban a la gente".

En el video difundido en redes sociales, el expresidente Fox refiere que fue en su gobierno "que comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más".

Fox vs Calderón por pensión de adultos mayores

"La diferencia es que hoy se usa con fines político electorales", menciona Fox al acusar que también se quitó el Seguro Popular creado en su gobierno.

Tras el video, el también expresidente de México, Felipe Calderón, entró a la polémica y aseguró que durante su gobierno empezó el programa "70 y más".

"El seguro popular lo diseñó el Dr. Julio Frenk, pero la primera vez que tuvo un presupuesto real para ponerlo en operación fue en 2007, también en nuestra administración y cuadruplicó su presupuesto hacia el 2012 para incluir, entre otros, la cobertura de tratamiento y medicinas para el cáncer, especialmente de niños y jóvenes", destacó Felipe Calderón.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la controversia y refutó lo dicho por los panistas. Calificó como "una reverenda mentira", las afirmaciones del expresidente Vicente Fox, quien refirió que el programa de pensiones para adultos mayores inició en su sexenio.

"Lo de Fox es una reverenda mentira. Es muy hipócrita. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores en la ciudad, él se opuso, debe haber grabaciones", señaló.

En su conferencia de prensa, solicitó que se reprodujera un video en el que el exmandatario panista aseguraba que dar pensiones a las personas de la tercera edad, llevaría al país a la quiebra.

Lo que decía Fox sobre el programa de adultos mayores de AMLO

"Me acuerdo de que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión. Nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores", dijo.

Durante su mandato, Fox llegó a decir que "prometer pensiones o apoyos para la tercera edad es llevar a nuestro país a la quiebra", en referencia al programa de "Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años, residentes en el Distrito Federal", creado en noviembre del 2003 por López Obrador cuando era jefe de Gobierno.

En el decreto se estableció que "los adultos mayores de setenta años, residentes en el Distrito Federal tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad del salario mínimo vigente en el Distrito Federal".

Por su parte, el gobierno de Vicente Fox estableció un programa de adultos mayores para los mexicanos de 70 años que vivían en zonas rurales y no eran beneficiarios de alguna pensión como la del IMSS o ISSSTE.

Durante el mandato de Felipe Calderón se creó el programa "70 y más" y que continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.