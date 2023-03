Pronto habrá imputados por feminicidio de Debanhi, aseguran

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Después de casi tres horas de reunión dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, informaron que, de acuerdo con las investigaciones del organismo, posiblemente pronto haya imputados por la desaparición y posterior feminicidio de Debanhi.

"Hay avances relevantes. Nos vamos tranquilos, pero no conformes porque no hay una línea de investigación directa, pero sí avances en el sentido de que se está trabajando la carpeta", aseveró el padre durante una rueda de prensa.

Reveló que de momento se llevaron a cabo cateos en el Hotel Nueva Castilla, peritajes y análisis en Nuevo León para acelerar el esclarecimiento del caso. Sin embargo, aún no están aclaradas las pruebas periciales sobre la muerte de su hija.

Asimismo, informó que durante el encuentro les fueron entregados 23 tomos, 17 carpetas de información y un disco duro con videos, datos e imágenes, con los que, además de localizar a los culpables, se examinarán las negligencias y omisiones de la Fiscalía de Nuevo León.

"Nos vamos tranquilos, no conformes porque hay avances en el sentido de que se está trabajando la carpeta, pero queremos saber una línea directa porque hay varias", dijo Mario Escobar.

"Están actuando, están tratando de recomponer el mugrero que hay en Nuevo León. Queremos que haya más certeza ciudadana para que las mujeres tengan libertad de vivir".