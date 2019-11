Propone AMLO disminuir recursos de partidos para darlos al INE

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sufrió un recorte en su presupuesto de 2020 de mil 72 millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso retirar financiamiento a los partidos políticos para entregarlo al organismo electoral y así pueda cumplir con sus funciones.

Este jueves, al conocer el recorte que sufrirá, el INE advirtió que podría entrar en una zona de riesgo porque justamente ahora ha iniciado la planeación de las elecciones del 2021, donde participarán seis millones más de mexicanos respecto al 2018. Ante esta situación, el titular del Ejecutivo Federal opinó que se debería aprobar una reforma para disminuir los recursos que reciben los partidos y así ayudar al INE.

"Los partidos deberían aprobar una reforma para disminuir los recursos que reciben y ahí sí ayudarle al INE, porque es mucho el dinero que reciben los partidos. Hubo una iniciativa para reducir los recursos a los partidos y no pasó, se opuso el PAN, entre otros" recordó el mandatario. Dijo que todas las instituciones federales se deberán "apretar el cinturón" porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Criticó que en anteriores administraciones los consejeros del INE ganaban 300 mil pesos al mes, un hecho que no puede seguir con la austeridad republicana. En este punto también aprovechó para decir que los anteriores gobiernos fueron unos "mantenidos y buenos para nada, se tragaban todo el presupuesto".