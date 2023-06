Propone Monreal a Morena addendum para las "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila planteó al presidente de Morena, Mario Delgado, incorporar un addendum al Acuerdo firmado el domingo pasado por los aspirantes a la candidatura presidencial para que se subsanen algunas omisiones y se establezcan en la Comisión de Honestidad y Justicia las posibles sanciones a quienes no observen las reglas.

En entrevista, el político zacatecano puntualizó que también deben precisarse otros temas como la auditoría de los medios y la fiscalización, porque no hay tope de gastos y "esa es una ausencia que puede solventarse en un addendum".

Monreal Avila afirmó que el partido tendría que financiar las actividades de los aspirantes durante los casi 70 días que recorrerán el país para acercarse a la militancia. Por lo pronto, anunció que sufragará sus gastos con sus propios ahorros, "y ojalá que el partido me apoye".

"Todo eso debe revisarse en un addendum donde se establezca todo este tipo de reglas en materia de auditoría y supervisión de gastos", insistió.

Por otra parte, Ricardo Monreal negó que Morena viole la ley electoral con el proceso de competencia interna que iniciará el próximo lunes, pues "lo que se va a elegir es una figura jurídica que se permite en los estatutos del partido".

Señaló que "no se va a elegir precandidato, se va a elegir coordinador nacional de la Defensa para la Transformación".

Descartó que el Instituto Nacional Electoral pueda sancionar al partido o a los aspirantes y subrayó que "vamos a defendernos jurídicamente porque estamos conforme a la ley y también observando el estado de derecho".