Propone Morena medidas "anti-tabaco" en espacios abiertos para evitar propagación del Covid-19

Dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que fumar "incide de manera importante en la propagación del coronavirus", la diputada local de Morena, Paula Soto Maldonado, propuso establecer medidas precautorias contra el tabaquismo para reforzar el cuidado de la salud.

Maldonado presentó una iniciativa para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores en la Ciudad de México y de la Ley de Establecimientos Mercantiles, aunque la propuesta no contempla sanciones.

En su exposición, la morenista destacó que es necesario establecer medidas precautorias contra el consumo tabaco en espacios abiertos y cerrados, pues el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer, enfermedades cardiovasculares, padecimientos respiratorios y propaga el coronavirus.

"Basta que una persona fumadora infectada con el virus esté en proximidad con una persona no fumadora, para que esta última respire la exhalación de la persona infectada", expuso la legisladora.

Agregó que las partículas del virus que están en la saliva de la persona fumadora se transportan en el humo del tabaco y pueden, incluso, alojarse en superficies y ropa de las personas durante horas o días, si no existe una ventilación adecuada.

Soto Maldonado reconoció que esta iniciativa le fue propuesta por la organización ciudadana Rescatadores MX. La propuesta fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Salud.