Propone Morena reforma "anti chapulineo"

Para evitar el "transfigurismo parlamentario" o mejor conocido como "chapulineo", es decir que los diputados cambien de partido político a conveniencia, y con ello modifiquen la integración de los grupos parlamentarios, el diputado David Bautista Rivera (Morena) propuso modificar el reglamento de la Cámara de Diputados.

El legislador argumentó que al saltar de un partido a otro, un legislador deja su trabajo inconcluso y con ello surgen algunos problemas. En primera instancia, los proyectos políticos tienen falta de continuidad y éstos a su vez están sujetos a una lógica de corto plazo.

"Los partidos con alta rotación permiten que políticos con poca experiencia o nulo conocimiento entren a sus filas fracturando la agenda legislativa o provocando o acentuando problemas sociales que podrían resolverse ágilmente. En el congreso estos aspectos están estrechamente ligados", argumentó.

"Los miembros de las cámaras están obligados a negociar entre ellos para llevar a cabo el trabajo en comisiones y conseguir votos a favor o en contra de proyectos de ley. La experiencia política no es un sinónimo de experiencia legislativa, ya que ésta se obtiene a través de la participación directa en las labores de las cámaras locales o las federales".

Consideró que mientras no exista un sistema de incentivos o sanciones justas, no radicales, que inhiban el cambiar de partido a los malos políticos y que incidan en un costo institucional, "este comportamiento inadecuado y perjudicial seguirá siendo el mismo".

Ante esta situación, propuso reformar dos párrafos del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que los diputados deban permanecer en el grupo parlamentario adscritos durante 90 días antes de renunciar al mismo o solicitar un cambio.

Además, las y los diputados que cambien de grupo parlamentario permanecerán, durante 30 días, como diputados independientes para después integrar el grupo parlamentario de su elección.