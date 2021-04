Proponen app para incrementar ventas en mercados públicos en MH

El candidato de la alianza PAN, PRD y PRI a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe propuso que con el objetivo de incrementar las ventas en mercados públicos se debe implementar un sistema de comercio electrónico por medio de una app llamada "Mi Mercado MH". Los mercados públicos de Miguel Hidalgo tendrán todo el apoyo para modernizarse y que los locatarios se adapten a las nuevas formas de comercio electrónico para ser más competitivos, dijo Mauricio Tabe tras un recorrido por el mercado Escandón, acompañado por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y la candidata del PAN al distrito 13 local, América Rangel.

El candidato de la alianza tripartita dijo que a través de la app "Mi Mercado MH", se buscará que los locatarios evolucionen y además de la venta tradicional de sus productos, puedan competir en el comercio electrónico y diversificar sus negocios, pues la tecnología ha demostrado ser una gran opción de ventas durante la pandemia por Covid-19. Mauricio Tabe agregó que es urgente la reactivación económica en Miguel Hidalgo, pues es una de las alcaldías que se han visto más afectadas con el cierre de negocios y "la falta de apoyos de los gobiernos de Morena".

En tanto el dirigente nacional, Marko Cortés, manifestó su apoyo político hacia el aspirante de "Va por Miguel Hidalgo" para sacar al mal gobierno en esta alcaldía. "Este gobierno de la Miguel Hidalgo se va a ir por corrupto, por incapaz y hoy venimos a presentar un gran proyecto, candidatos que harán de éste un mejor lugar para vivir. Hay que llevar a Miguel Hidalgo a otro nivel, no podemos conformarnos", expresó el líder panista.

Aseveró que "todo lo que toca Morena lo destruye, y es bien fácil destruir y es muy difícil construir, en materia de corrupción ¡Qué les digo! Éstos se envuelven en la bandera del combate a la corrupción y acuérdense que dijeron con el video del hermano se López Obrador, ¡Ni Pío! Y ahí están los contratos millonarios de Felipa López Obrador por más de 450 millones en Pemex". En su momento la candidata a diputada local por el distrito 13, América Rangel, habló de la urgencia por crear una mayoría de oposición que realmente vele por los intereses de los mexicanos.

"El congreso local de la Ciudad de México y en el congreso Federal no toleraremos más diputados levanta dedos, vamos por una mayoría de oposición que realmente velen por los intereses de los mexicanos, de los citadinos y de los miguelhidalguenses". Finalmente, Tabe recordó que el mercado Escandón es un ícono de corrupción de la actual administración en la alcaldía, "se robaron 40 millones de pesos de este mercado y no pasó nada", por lo que, dijo exigirá al Gobierno local asumir una posición clara si van a ser diferentes o seguirán protegiendo y encubriendo a sus aliados.