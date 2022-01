Proponen aumentar castigo para quien profane cadáveres en la CDMX

Para evitar casos como el del cadáver del pequeño Tadeo, el PAN propuso reformar los artículos 207 y 208 del Código Penal local para castigar de 3 a 6 años de cárcel al que oculte, sepulte o destruya un cadáver, así como resto o feto humano sin la orden de la autoridad o en su caso, haber cumplido con los requisitos legales para poderlo hacerlo, como lo establece la primera de esas normas.

Mientras que en el artículo 208, proponen los panista, imponer de 1 a 7 años de prisión a quien viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro, así como quien profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad, comercio, rituales o cualquier otro no señalado en la ley o por resolución judicial.

Sin embargo, buscan mantener intacto dicho artículo con respecto a quien cometa necrofilia, "consistente en realizar coito en cadáveres", la pena de prisión será de 4 a 8 años.

---Preocupa mercado negro

"Encontramos una grave preocupación en el comercio de cadáveres en el mercado negro, ya sea completos o en partes, para darle un uso comercial ilícito, en detrimento de la última voluntad de la persona fallecida o de sus familiares, tutores o representantes legales", denunció en tribuna del Congreso local el panista Héctor Barrera Marmolejo.

La iniciativa la firmaron Federico Döring Casar y Daniela Álvarez Camacho, ambos del PAN, aunque esta última en su calidad de vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC), quienes consideraron que es importante ampliar las sanciones en ambos artículos.

Barrera Marmolejo destacó que en caso del artículo 207, es para castigar con más severidad a las personas que entierren o exhuman cadáveres sin una orden de la autoridad, "pues estamos ante dos supuestos: el primero, ocultamiento de evidencia; y segundo, robo de cadáveres para distintos actos", dijo.

Abundó que la nula seguridad en panteones, ya que las bardas perimetrales están abandonadas y dañadas, aunado al alto grado de corrupción de sus administradores, que se dedican a revender ataúdes y cobrar por los accesos.

"Así como amedrentar a cualquier persona que quiera denunciarlos u oponerse, todo esto ha sido denunciado por años por los visitantes y trabajadores del panteón", enfatizó.

Añadió que la exhumación de cadáveres es un delito, que actualmente se encuentra regulado en los artículos 207 y 208 del Código Penal capitalino, "pero son irrisorias las penas, por lo que es constante la comisión de estos delitos, porque el castigo es verdaderamente una vacilada", señaló.

En cuanto al artículo 208, explicó, propone agregar tres supuestos más para que sean considerados por el juzgador a efecto de sancionar y evitar posibles eventos que violenten los cadáveres y se trata de los siguientes: Comercio, actos rituales y ampliarlo de manera general a cualquier otro, en que de manera ilegal se utilicen los cadáveres o sus partes.

Detalló que su iniciativa pretende sancionar los supuestos del uso de cadáveres para realizar actos comerciales, así como, para la práctica de rituales, o cualquier otro que no cuente con el respaldo de la autoridad.

"En Acción Nacional estamos seguros de que a nadie le gustaría saber que sus restos pudieran ser exhumados ilegalmente, para ser usados en actos de brujería o de invocaciones con obscuros intereses", insistió Barrera Marmolejo.

---Piden que alcaldesa de informe

Más tarde, la diputada local del PAN y vicecoordinadores de la APC, Daniel Álvarez, subió a tribuna del Antiguo Palacio de Iturbide para presentar un punto de acuerdo y exhortar a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, remitiera el informe sobre los hechos ocurridos en el panteón de San Nicolás Tolentino, donde fue robado el cadáver del pequeño Tadeo.

Sin embargo, el diputado local de Morena, Fernando Mercado Guaida, condicionó que su grupo parlamentaria apoyaría la propuesta, "si está va dirigida a los 16 alcaldes, pues lo sucedidos en ese panteón, en Iztapalapa, no es propio de este lugar, por lo que sería conveniente conocer la situación que guardan los panteones en general en la Ciudad de México", dijo.

Ante ello, la panista aceptó la propuesta del morenista, "porque esto nos dará oportunidad de conocer cuántos casos similares han ocurrido en la capital, pues como bien dice, no es propia de ese panteón, sino que son casos constantes en otros panteones y hasta ahora, con el caso del niño Tadeo, dicen que no es propio de ese lugar. Aceptamos con gusto", respondió.