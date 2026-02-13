Proponen búsqueda activa de sarampión

Ciudad de México.- Ante el aumento de casos de sarampión, especialistas urgieron a que la campaña masiva de vacunación implementada en lugares como estaciones del Metro y mercados, se debe acompañar con otras acciones, como la búsqueda activa de casos.

En entrevista con El Universal, Mauricio Rodríguez, vocero del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, afirmó que las medidas que se están tomando en la CDMX "son buenas", pues la vacunación ayuda a recuperar la cobertura, aunque "no son suficientes por sí solas".

"Esto se tiene que acompañar de búsqueda activa de casos, de rastreo de contactos, de cercos epidemiológicos, vacunación dirigida en colonias y grupos específicos, y junto con la vacunación en sitios concurridos, que sería como la medida que se está implementando a partir de estos días, eso mejora la respuesta", resaltó.

Por su parte, el epidemiólogo Malaquías López Cervantes, de la UNAM, advirtió que "la vacuna es la única forma que tenemos de evitar la enfermedad, ahí no cabe la menor duda de que hay que vacunarse".

"Se necesita mucha mayor información a la población y no nada más poner puestos de vacunación en el Metro. El poner puestos no quiere decir que la gente realmente se vaya a aplicar la vacuna", añadió.

Precisó que desde hace año y medio o dos ya se habían hecho estudios que revelaban que los adultos jóvenes no tienen buena inmunidad, por lo que "ya se tendría que haber alertado a esa población y que se vacunara".

Carlos Alberto Pantoja Meléndez, académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM, recomendó que toda la gente que pueda se vacune, incluso para aquellas personas que dicen "yo me vacuné hace 10 años", sugirió ponérsela otra vez: "todos los que se puedan vacunar, que se vacunen".

Asimismo, el especialista explicó que "es posible que la inmunidad esté disminuida" y se presenten casos de sarampión incluso en personas vacunadas, y mencionó que esto "es totalmente factible", ya que "las vacunas no evitan la infección, sino los cuadros graves".