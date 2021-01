Proponen cárcel y multa a quien falsifique vacuna contra Covid-19

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para aumentar el castigo para quien venda dosis falsas o adulteradas de la vacuna contra el Covid-19 y, en caso de ser aprobada, se penaría hasta con 22 años de cárcel y una multa de 13 millones de pesos.

Al presentar su iniciativa en la primera sesión ordinaria de la Comisión Permanente, Miguel Ángel Mancera propuso modificar el artículo 464 Tercero de la Ley General de Salud y así contribuir a la lucha contra la pandemia y aprobar sanciones por adulteración o falsificación de vacunas, sobre todo en el contexto de una pandemia, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud considera la inmunización como un componente primario de la salud, así como un derecho humano.

"Es una práctica que se ha dado, que se conoce sobre todo en el caso de enfermedades epidémicas, como la influenza H1N1, que se oferten, que se haga llegar al público o que se lleguen a aplicar vacunas falsificadas para el tratamiento de este tipo de enfermedades", dijo Mancera.

Relató que, en los últimos días, han surgido miles de sitios no regulados que proveen acceso a productos de salud deficientes o falsificados, pero se está ante una doble crisis, pues al administrarse vacunas falsas se consumen sustancias tóxicas o que generan efectos adversos a personas que pueden significar la muerte.

O que no haya casos de efectos adversos, pero que las personas crean que estén inmunizadas cuando en realidad no lo están, "por eso debemos de cuidar el oro líquido, que es la vacuna del Covid".

"Medios informaron que ya existen páginas que ya ofrecen supuestas vacunas para tratar el Covid 19, la propia Secretaría de Salud, colocó un anuncio advirtiendo de esta problemática en un sitio que argumentaba ser un proveedor de este tipo de vacunas, es por eso que hoy estamos planteando reformar el artículo 464 Ter de la Ley General", dijo.

Describió que su propuesta busca aumentar hasta en una mitad las penas previstas cuando la falsificación, adulteración o la venta para este tipo de sustancias se haga con vacunas que inmunizan a las personas contra agentes patógenos que den lugar a los supuestos del artículo 181 de la ley.

"Proponemos aumentar la pena de 15 a 22 para el caso de falsificación, adulteración, contaminación o alteración de la vacuna, en este caso del Covid 19 y además aumentar la multa que estaría llegando prácticamente hasta 13 millones de pesos para este tipo de conducta.

"También aplicar una pena que va de uno a nueve años de prisión para quien falsifique, adultere, o permita la adulteración o falsificación de material para envase, empaquetado, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga con números claves de identificación.

Agregó que para el caso de la venta, oferta, distribución o transporte también la pena sube de 9 a 13 años de prisión y las multas que llegan hasta los 6 millones de pesos este tipo de conductas que hemos referidas.

"Es importantísimo que aprobemos estas medidas para inhibir este comercio que puede generar una doble crisis: una crisis en donde las personas estén siendo engañadas, donde obviamente se pueden obtener fácilmente recursos a través de organizaciones delictivas, pero pueden tener un grave riesgo para la enfermedad y lejos de ayudar, agravar la situación que hoy estamos viviendo.

"Es por eso que les invito compañeras legisladoras y legisladores, que en un trabajo conjunto podamos impulsar, de manera urgente, la aprobación y aplicación de esta iniciativa, debemos inhibir, debemos de combatir esta práctica de la falsificación de medicamentos sobre todo en el marco de una pandemia como la que hoy estamos viviendo y con lo que se ha convertido en el oro líquido que ha sido la vacuna", consideró el exjefe de Gobierno capitalino.