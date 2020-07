Proponen comisión para la reconstrucción post Covid-19

El diputado perredista Antonio Ortega Martínez planteó retomar la experiencia española e instaurar en México una Comisión para la Reconstrucción que funcione en el Congreso y escuche propuestas de la sociedad civil, académicos, empresarios, científicos, para enfrentar la crisis económica, sanitaria y social que dejará la pandemia de Covid-19.

"En México, la Cámara de Diputados con humildad pero con responsabilidad debería asumir (esa) como una iniciativa de provecho para dar espacio al debate democrático, plural y dar oportunidad a que los actores importantes pudieran participar en las decisiones", expuso el legislador en el marco de la Reunión Parlamentaria Bilateral México-España, realizada vía virtual.

Hasta ahora –recordó- hay sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, "han hecho propuestas, y no han tenido un cauce importante para ser tomados en cuenta". Una Comisión permitiría escucharlos y "podría ser el inicio de un pacto político de la sociedad mexicana" para enfrentar la crisis económica, política y social.

En la reunión, participaron la presidenta de la Cámara de Diputados mexicana, Laura Rojas Hernández; Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados de España y Felipe Macías Olvera (PAN), presidente del Grupo de Amistad México España de la Cámara de Diputados.

En el encuentro la diputada Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda de la Cámara de los Diputados de España, y portavoz del grupo popular en la comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso, destacó la importancia de este grupo plural post Covid-19.

En España dio cauce a la participación de la sociedad civil y permitió tomar medidas para avanzar a un "pacto sanitario".

"Es importante que los grupos políticos, aunque estemos separados en muchos temas nos unifiquemos en esto" planteó la legisladora española, de profesión médica.

Propuso a México, tras la experiencia vivida en su país, ese tipo de Comisión y en lo sanitario que los laboratorios médicos estén interconectados, para empezar a tomar medidas anti-contagio apenas se detenten virus y enfermedades transmisibles y la digitalización de toda historia clínica de los ciudadanos para que se comparta información en el sistema.

En el encuentro los legisladores españoles destacaron también la relevancia de cuidar el sistema democrático y político en medio de la pandemia y de construir acuerdos, pese a la división partidista, lo que en el caso de esa nación "no ha sido un camino de rosas".

La crisis por el coronavirus ha permitido la concentración del Poder del Ejecutivo y las restricciones a derechos, entre ellos a la movilidad, reconoció el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, Pau Marí Klose.

De ahí que en un momento tan crítico "el parlamento debe mantener Intacta su capacidad de control sobre el Ejecutivo" lo que en España ocurrió con constantes sesiones de control, comparecencias del presidente y de ministros en comisiones.

Llegar a acuerdos en parlamentos fragmentados y mayorías limitadas "no ha sido un camino de rosas, en España construir las mayorías ha costado mucho, sudor y lágrimas", admitió.

Eso ha crispado el debate político, ha motivado alianzas, unas coyunturales, otras de largo alcance y tensiones entre políticos, "uso de adjetivos gruesos" o hasta amenazas de llevar acciones de responsabilidad política a la acción penal pero eso ha permitido avanzar.