Proponen confinamiento voluntario para bajar contagios de Covid-19

El diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, propuso a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, iniciar una etapa de "confinamiento voluntario" por 10 días, para bajar los índices de contagio en la capital, debido a que no se percibe disminución de contagio avanzan y la capital está por alcanzar los 100 mil enfermos.

Por ello, el también presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en el Congreso local mencionó que este ejercicio, debe ir encaminado a coadyuvar en la reducción de peligros, una vez presentadas las colonias más vulnerables de la Ciudad, donde la estrategia de emergencia ya debe ir focalizada.

Apuntó que hay dinero para ayudar a las personas que estarían en el nuevo confinamiento, pues ahora la jefa de Gobierno controla más recursos públicos y sólo debe apostarle a la voluntad de ayudar.

Del mismo modo, pidió a Sheinbuam Pardo tomar en cuenta los consejos de las autoridades sanitarias del mundo, que reclaman etapas de confinamiento más severas, sin violar los derechos humanos, pero reforzando los mensajes institucionales.

Cabe recordar que Barrera Marmolejo sufrió en carne propia los estragos del coronavirus, por lo que sabe los es ser testigo de la disciplina al quedarse en casa, pero ha notado la inquietud de varios ciudadanos, que no respetan los procesos de confinamiento y lo que ello implica.

Ante esto, ofreció trabajar de la mano con la Jefatura de Gobierno, para bajar los índices de contagio en la Ciudad de México, mientras exista corresponsabilidad.

Aclaró que toda vez que no disminuyen los contagios, y ante el anuncio de las autoridades sanitarias de que la pandemia crecerá, "es necesario tomar medidas más drástica".

Sin embargo, el panista sugirió que quienes apoyen este "confinamiento voluntario", el Gobierno les podría proporcionar un apoyo económico para sus gastos, pues, refirió, "las autoridades capitalinas controlan más recursos públicos y sólo debe apostarle a la voluntad de ayudar", afirmó.