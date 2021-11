Proponen PRI, PAN y PRD Presupuesto de Egresos 2022 alterno

La coalición parlamentaria de Va por México, integrada por las bancadas del PRI, PAN y PRD, presentó de manera oficial su proyecto alterno de Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF2022) para el año 2022. Establece la reasignación de 380 mil millones de pesos de la propuesta del Ejecutivo.

La mayor parte de esos ingresos, señala la propuesta, se obtendrían de reducir recursos los proyecto del Tren Maya, Dos Bocas, y del aeropuerto Felipe Ángeles.

De los 380 mil millones, 579 millones se prevén destinar para refugios de mujeres violentadas y 3 mil millones al programa de Estancias Infantiles.

También se prevé otorgar 27 millones de pesos para carreteras en municipios; 10 mil millones al Fortaseg; 6 mil 978 millones al Fondo Metropolitano; para el Fondo de Capitalidad se destinarán 2 mil 500 millones pesos; 3 mil millones para el programa Fonregión; y 14 mil millones para el Fondo destinado a la Prevención para Desastres.

"Se trata de un documento de toda seriedad, es un presupuesto de Estado que está a la altura de una nación y no de un solo hombre. Con este gobierno pasamos de una supuesta austeridad republicana a un austericidio que no contempla ni siquiera dinero para medicinas de niños con Cáncer", detalló el líder del PRD en San Lázaro, Luis E. Cházaro.

Por su parte, el coordinador del PAN, Jorge Romero, explicó que su PEF alterno pretende redireccionar los recursos hacia la economía familiar.

En esa materia también se contempla crear un programa Fomento al Empleo, con un monto de 2 mil 500 millones de pesos; otro de Empleo Temporal con una bolsa de 2 mil millones; 7 mil 500 millones para un Seguro de Desempleo; así como 7 mil 500 millones para un programa de apoyo a MiPymes.

"Así como ellos alguna vez dijeron que tenían un proyecto alternativo de Nación, les pedimos que ahora escuchen un proyecto alternativo de presupuesto, el proyecto del Ejecutivo no corresponde con las auténticas prioridades de hoy en este país, el Tren Maya no es un mal proyecto en sí, pero creemos que no es un proyecto para un país que no está en bonanza, se deben reenfocar las prioridades", indicó el líder panista.

Finalmente, Rubén Moreira, líder del PRI, agregó que su propuesta prevé dar 24 mil 317 millones de pesos adicionales para fortalecer el sistema de salud y el acceso universal a servicios de salud; así como 8 mil 300 millones para pueblos indígenas, migrantes, y personas con discapacidad.

El resto de los recursos, agregó, se integran a temas educativos y de atención al campo. En total el PEF 2022 alterno, modifica más de 92 programas.

"Observamos con mucha preocupación que la propuesta del ejecutivo es centralista, miope, y cortoplacista, esperamos que puedan escuchar", concluyó Moreira Valdez.