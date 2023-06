Proponen que recorridos de "corcholatas" ya no sean públicos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La representación de Morena ante el INE señaló que la Comisión de Quejas y Denuncias discutirá un proyecto en el que propone que los recorridos y asambleas de las "corcholatas" ya no sean públicos, sino reuniones de carácter privado.

La Comisión discutirá esta denuncia promovida contra el proceso interno de Morena para la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación este miércoles.

El representante de Morena, Mario Llergo, advirtió que el proyecto es una intromisión a la vida partidista de Morena para designar al coordinador de los comités y que vulnera su autoorganización.

"La Comisión prejuzga al determinar el elemento subjetivo y señalar que son actos anticipados de precampaña y campaña, y al considerar que el simple hecho de realizar los recorridos en espacios públicos transciende a la ciudadanía, pues a los actos asisten militantes y simpatizantes de Morena", señaló.

Expuso que para Morena, las medidas cautelares son improcedentes porque la Comisión de Quejas considera actos de precampaña y campaña los recorridos para informar sobre los logros de la Cuarta Transformación, actividad partidista legal y protegida por el artículo 41 de la Constitución, como parte de una determinación interpartidista y autoorganizativa del partido.

Además, acusó a la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, de pretender inmovilizarlos al ordenarles "suspender los actos públicos abiertos".

"La postura de la consejera Zavala es parcial hacia Morena al establecer, sin base alguna, que hay un proceso de selección de persona candidata a la Presidencia de la República, porque nuestra convocatoria al respecto no se ha emitido, por lo que no puede haber ventaja indebida en detrimento de otros aspirantes", subrayó Llergo.