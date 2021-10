Propuesta de matrimonio desde Torre Latino se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- El Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, edificios emblemáticos de la Ciudad de México, fueron testigo de una propuesta de matrimonio que pronto se viralizó en redes sociales haciendo suspirar a más de un cibernauta. Fernanda, una joven diseñadora y tatuadora, le pidió matrimonio a su novia Mishelle en la explanada del Palacio de Bellas Artes, uno de los lugares favoritos de su ahora prometida.

La propuesta de matrimonio se viralizó en redes sociales cuando Fernanda compartió fotos del momento a través de su cuenta de Twitter. En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven menciona que convocó a familiares y amigos para darle la sorpresa a su novia la tarde de este martes.

Bellas Artes y Torre Latino, testigos de su amor

Fer, como le dice de cariño su prometida, rentó un terraza en la Torre Latinoamericana donde estarían sus familiares y amigos esperando con carteles que formaban la frase "¿Te quieres casar", mientras ambas novias caminaban por la explanada de Bellas Artes para llegar a una exposición, que cabe destacar, Fer usó de pretexto como parte del plan para llevar a cabo la propuesta.

"Le dije a Mish que me habían invitado a participar en una exposición en Bellas Artes, así que comencé a crear un cuadro con una letra M para que no sospechara; ya teníamos que salir porque le dije que la cita era a las cinco de la tarde, pero ella aún no tenía su manicure listo, así que se puso unas uñas que se pegan que compramos en el súper y así fue como tuvo un manicure listo en cinco minutos".

Al llegar al lugar de la "cita", Fer hizo tiempo para que Mishelle viera el letrero con la propuesta y fue así como los cómplices de la sorpresa comenzaron a agitar los carteles desde la terraza de la Torre Latinoamericana para llamar la atención de Mish.

"Sentí un dolor de estómago cuando vi que las personas en la terraza comenzaban a voltear los carteles y al ver cada letra que iba formando la frase. No me lo preguntó (te quieres casar conmigo) sólo me dejó leerlo. Aún no terminaba de leer cuando ella ya estaba hincada con un recadito y la palabra 'conmigo?' y el anillo".

"Fer siempre se hinca cuando me hace una propuesta, por eso me pregunté ¿será? Yo todavía no me lo creía... ésta era la exposición", comenta Mishelle.

Cuando la novia de Fer aceptó la propuesta de matrimonio, la joven tatuadora dio la señal a sus cómplices en la terraza cuando gritó "¡Me dijo que sí!" y comenzó a brincar emocionada por la respuesta, hecho que también conmovió a las personas que se encontraban en la explanada de Bellas Artes y presenciaron el momento, por lo que les comenzaron a aplaudir al momento que gritaban "Beso, beso".

Siete meses para planear la propuesta

Luego de haber soñado con el momento y de siete meses de guardar el secreto mientras planeaba la fecha de la petición con ayuda de la astrología, el momento, el lugar y cada detalle, Fernanda pudo darle la sorpresa a su novia Mishelle para comenzar esta nueva etapa juntas y, aunque aún no hay fecha para la boda, ya comenzaron a contemplar lugares y estilos para llevar a cabo el enlace matrimonial, señalaron en entrevista.

"Soñé que así se lo pedía... yo le había dicho que le quería dar el anillo primero", dijo Fernanda. Hasta el momento, la publicación de la propuesta cuenta con más de 16 mil 500 me gusta y cientos de retuits, además de comentarios en los que felicitan a las jóvenes por su compromiso que se hizo viral en las redes sociales.