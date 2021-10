Protagonistas de "foto histórica" reaccionan a críticas de AMLO

Luego de que líderes del PRI, PAN y PRD se reunieron y subieron fotos a redes sociales con el empresario Claudio X. González y con Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la reunión como una "promiscuidad política".

"¡Una vergüenza! Lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, ´Maquío´. ¿Qué es esto? Una promiscuidad política nunca vista, pero todo es esto, los billullos", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

"Está la foto, es histórica", dijo de la imagen en la que también aparece Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI; Jesús Zambrano, líder del PRD; y Marko Cortés, dirigente del PAN, además de panistas, priistas y perredistas, entre ellos Santiago Creel, Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira.

Al respecto, Jesús Zambrano reaccionó a los dichos por López Obrador y refirió que el Presidente está molesto porque no le está dando resultado su intento de dividir a la oposición.

"Muestra su preocupación por ver a la oposición unida. Sociedad civil, empresariado y partidos políticos de oposición vamos juntos contra sus reformas regresivas y llegaremos unidos a 2024", escribió Zambrano en redes sociales.

"No vamos a permitir más retrocesos con Morena, no aprobaremos su capricho de #ReformaEléctrica para concentrar todo el poder y ahuyentar el empleo y las inversiones", señaló Marko Cortés.

Gustavo de Hoyos hizo referencia esta mañana al artículo de opinión de José Carreño publicado este miércoles en EL UNIVERSAL: "Lo describe José Carreño: ´Para el presidente, los cuestionadores forman parte de los oscuros intereses de un modelo económico y un empresariado al pie de la horca por sus supuestos (no probados) latrocinios a la empresa estatal de electricidad y al fisco´".