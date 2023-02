"Proteo", historia y misiones del perro rescatista

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- "Proteo", el perro rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en el símbolo de los rescates en Turquía. Su silueta y patitas no sólo aparecieron en ilustraciones de diseñadores turcos, o en las gradas de partidos de futbol, en México también se le rindió un homenaje.

El perro rescatista murió durante la misión de rescate que cumplía junto a elementos de la Sedena en la ciudad de Adiyaman, en Turquía, el pasado 10 de febrero. De acuerdo con el informe oficial el can fue víctima de las condiciones climatológicas prevalecientes en dicho país.

La Sedena no sólo rindió homenaje al can tras descender sus restos del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, en sus redes sociales cambiaron su imagen principal a una imagen de Proteo y publicaron un video donde cuentan sobre su entrenamiento.

A lo largo de su vida de servicio, "Proteo" y su entrenador lograron el rescate de 22 personas y 37 cuerpos de víctimas de distintas catástrofes.



¿En qué misiones participó "Proteo", el perro rescatista?

"Proteo" nació un 16 de junio y comenzó su entrenamiento para convertirse en uno de los binomios caninos que participaron en la búsqueda y rescate de personas en el ámbito nacional e internacional.

Se convirtió en líder para otros perros rescatistas y participó en distintas misiones de ayuda humanitaria y del Plan-DN-III junto a su entrenador.

- Guatemala (2015) por Deslizamiento de Tierra

- Ecuador (2016) por sismo 7.8 grados

- Chiapas (2017) por Deslaves

- Ciudad de México (2017) por sismo magnitud 7.1

- Oaxaca (2022) por Huracán "Agatha"

- Turquía (2023) por sismo 7.8 grados



¿Cuántas personas rescató "Proteo" en Turquía?

Junto a la delegación mexicana que apoyó por el terremoto de 7.8 grados en Turquía y Siria, "Proteo" y 15 binomios caninos más logaron el rescate de 4 personas con vida y 37 cuerpos.

"Proteo" y su entrenador lograron el rescate de dos personas con vida; una mujer y un hombre de 70 y 50 años aproximadamente, así como la recuperación de dos cuerpos.