Protesta de ejidatarios por falta de pago en la autopista Arco Norte

AXAPUSCO, Méx.- Este lunes a las 08:00 horas, ejidatarios mexiquenses, hidalguenses y tlaxcaltecas que reclaman al gobierno federal el pago de sus parcelas que se utilizaron para la construcción de la autopista Arco Norte, tienen programado bloquear esa vía a la altura del kilómetro 148, en el límite del Estado de México e Hidalgo, porque la Federación incumplió el pago de sus tierras.

Los inconformes advirtieron que el cierre de la carretera de cuota será de manera indefinida, pues las autoridades federales sólo se han burlado de ellos.

"Nos dijeron que nos iban a hacer el depósito o la transferencia bancaria a las cuentas de los ejidatarios afectados, pero no fue así, no lo han hecho, sólo somos su burla y ya nos cansamos de que se burlen de nosotros, el bloqueo iniciará mañana y ahora sí no lo quitaremos hasta que nos paguen", dijo uno de los comuneros mexiquenses.

Los ejidatarios denunciaron que a algunos les han ofrecido mil pesos por sus tierras, no obstante que ya pasaron 18 años de que utilizaron sus parcelas para la edificación de la autopista.

"En todo ese tiempo que ha pasado cuánto dinero han ganado ellos y lo que nos quieren dar es una miseria, por eso se siguen burlando de nosotros", comentó otro de los integrantes del núcleo ejidal de Axapusco.

Los campesinos denunciaron que el gobierno federal incumplió su promesa de darles un anticipo el 20 de julio por la indemnización de sus tierras que se utilizaron para el proyecto carretero desde hace 18 años.

La autopista Arco Norte corre a lo largo de 220 kilómetros y rodea la Zona Metropolitana de la Ciudad de México pasando por el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Se estima que por esta vía circulan a diario 60 mil vehículos, quienes deberán tomar rutas alternas para cruzar esta zona mañana.