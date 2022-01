Protestan en Conacyt por violencia y plagio

Un grupo de seis mujeres tomaron de forma simbólica la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ubicada en Insurgentes Sur 1582, como protesta por diferentes casos de violencia, agresiones y plagio que no han sido atendidos por María Elena Álvarez-Buylla, directora de ese organismo.

"Convocamos a la toma del Conacyt porque las autoridades de éste encubren investigadores corruptos, plagiadores, acosadores, agresores, abusadores y depredadores sexuales. Convocamos a la toma del Conacyt porque llevamos años esperando que esta institución atienda las múltiples quejas por faltas graves y sistemáticas que atentan contra becarias/becarios, estudiantes e investigadoras, por parte de miembros del Sistema Nacional de Investigadores", indicaron.

El grupo de mujeres se instaló afuera del Conacyt y ahí señaló que entre sus exigencias está el que se revisen sus casos y "se resuelvan justa y favorablemente nuestras quejas a las que ahora han dejado congeladas o les han dado carpetazo".

Entre las protestantes está Cinthya Delgado, quien mostró la denuncia por "plagio" que interpuso ante Conacyt: "El 10 de septiembre del 2019 me enteré por la página de Facebook Biodiversidad Marina de Yucatán de la publicación del trabajo 'On the presence of Charybdis (Charybdis) hellerii (A. Milne-Edwards, 1867) on the Mexican coast of the Gulf of Mexico' en la revista BioInvasions Records, vol. 8; figurando como autor principal mi ex director de tesis, el Dr. Nuno Simoes Dias Marques. Para mi sorpresa publicaron un hallazgo que yo realicé y que está plasmado en mi tesis de Maestría: 'Riqueza de crustáceos decápodos (Brachyura) de la costa noroeste del estado de Yucatán'".