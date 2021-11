Protestan en Oaxaca por muerte de 2 recién nacidos en IMSS

En los últimos diez días, dos recién nacidos murieron por desatención médica en el hospital del IMSS de Matías Romeo, mientras que a cuatro mujeres en trabajos de partos les negaron el servicio por falta de personal y medicinas, denunció la encargada del área de salud de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Guillermina Luría.

En protesta por la desatención médica y la falta de medicinas, unas 300 mujeres indígenas de cuatro municipios de la región norte del Istmo de Tehuantepec, se concentraron en las instalaciones de la unidad médica y exigieron la destitución del director del hospital número 37, José Iván Hernández.

La desatención, falta de médicos, medicinas e insumos, son una constante en el hospital del IMSS a pesar de que en diferentes momentos las mujeres han protestado con plantones y han exigido la intervención de las autoridades de la delegación estatal del IMSS en Oaxaca.

El silencio ha sido la respuesta, dijeron las mujeres.

Guillermina Luría recordó que, en julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el hospital 37 del IMSS en Matías Romero, donde tras las peticiones para la contratación de más médicos y abasto suficiente de medicinas, ofreció la construcción de un nuevo hospital. Seguimos esperando que cumpla su promesa, añadió.

Los familiares de los recién nacidos que murieron en el hospital están pidiendo que las autoridades realicen una investigación para que se determinen las responsabilidades y también que sancionen a los responsables de poner en peligro la vida de las cuatro mujeres que estando en trabajo de parto, no fueron atendidas en el hospital del IMSS.

No es posible, dijo Guillermina Luría, que las comunidades indígenas de la zona norte del Istmo están sin la atención médica que se requiere. El hospital del IMSS de Matías Romero, que atiende a 370 localidades de 56 municipios del Istmo, es insuficiente y con sus 36 años a cuestas, ha sido rebasado para atender a más de 300 mil habitantes de la zona norte del Istmo.

El director del nosocomio, José Iván Hernández, es acusado "de bloquear traslados de pacientes, de no gestionar los medicamentos, así como los insumos de laboratorio, el mal estado de ambulancias y el pésimo trato que se brinda a mujeres en trabajo de parto, lo que ha ocasionado la muerte de dos recién nacidos en los últimos días".

Para la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el servicio médico que brinda el IMSS en el hospital de Matías Romero, "es sumamente deficiente y las políticas de austeridad impuestas por el gobierno federal están provocando la muerte de pacientes", señaló esa organización en un comunicado.