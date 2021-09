Protestan en redes por llegada de presidente de Cuba a México

A pocas horas de la llegada del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a territorio mexicano en el marco del aniversario de la Independencia y de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), diversas personalidades públicas y políticas protestaron con mensajes de desaprobación la visita del que consideran un "dictador".

Con el hashtag #PatriaYVida, en alusión a la canción de Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno y Maykel Osorbo, que se usa para protestar contra el régimen cubano, usuarios se manifestaron en contra de que Díaz-Canel llegue a México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que su par cubano dirigiría un discurso en el desfile del 16 de septiembre, que conmemora los 211 años de Independencia.

La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, cuestionó por la mañana que Díaz-Canel vaya a dirigir un mensaje a los mexicanos, pues, acusó, es un "dictador". "Buenos días desde un México en donde el Presidente invita al dictador cubano a dar el grito y un mensaje a los mexicanos. ¿De qué puede hablar el día de nuestra Independencia? ¿De libertad, de vida, de democracia, de derechos humanos?", escribió.

En este mismo sentido, pero con un hashtag diferente, la actriz y conductora, Laisha Wilkins "corrigió" al presidente López Obrador y aclaró que el mandatario cubano no es bienvenido en México y apuntó de incongruente invitar a un "dictador" al Día de la Independencia del país. "No, usted no es bienvenido a México. Disculpará, pero nos parece incongruente abrirle las puertas a un dictador cuando lo que celebramos es justamente nuestra Independencia #PatriaYLibertad".

Con la misma etiqueta, el actor y conductor, Héctor Suárez Gomís, ironizó la visita del mandatario caribeño, pues señaló que la invitación del presidente López Obrador es para mostrarle a su similar "cómo es un país democrático". "¡Somos unos mal pensados! Nuestro gran presidente (por algo está considerado el mejor del mundo) invitó a @DiazCanelB para mostrarle cómo un país democrático celebra su independencia... López lo va a presionar para que Cuba sea libre. #PatriaYVida".

Finalmente, el político Fernando Belaunzarán, seguró no ver con malos ojos que Díaz-Canel venga a México como parte de las actividades de la CELAC, no obstante, agregó, "lo inadmisible es que @lopezobrador_ lo haga orador en evento de la independencia". Por lo que se posicionó en contra de este acto y pidió no olvidar a los presos políticos en Cuba. "¿Vamos a olvidar los miles de jóvenes presos y torturados por protestar en Cuba? Yo no, por eso me opongo. #PatriaYVida".