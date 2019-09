Protestan en San Lázaro por impuestos a las ventas por catálogo

Aproximadamente unas 700 personas, tomaron pacíficamente la Cámara de Diputados para protestar por los impuestos que se les cobrarán a partir del 1° de enero próximo a todos los vendedores por catálogo.

Las y los vendedores que acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro lanzan consignas contra los diputados de Andrés Manuel López Obrador y los diputados de Morena por el posible impuesto que se les va a cobrar.

"¡Morena, ratero, no queremos el impuesto!", "¡No pasará, no pasará!", son los gritos de las mujeres y hombres que venden por catálogo y que se verán afectados con esta actualización en la tasa impositiva.

En esta protesta una de las oradoras fue la diputada del PRI, Cynthia López, quien afirmó que no se moverán de la Cámara de Diputados hasta que no los reciba una comisión de la Comisión de Hacienda y los escuche antes de que se apruebe la Ley de Ingresos donde contiene el impuesto a las ventas por catálogo.

A esta protesta acudieron personas de todo el país que venden Tupperware, Jafra, Mary Kay, Andrea, entre otros.

Encaran al secretario de Hacienda, Arturo Herrera



Un grupo de mujeres, vendedoras de productos por catálogo, encararon al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a su llegada a la Cámara de Diputados por la actualización del Impuesto Sobre la Renta que se pretende hacer a este sector en la próxima Ley de Ingresos.

La diputada del PRI, Cynthia López, fue la vocera de este grupo de mujeres que lo esperaban en el lobby de la Cámara de Diputados antes de su ingreso al salón de plenos.

Herrera se detuvo para escuchar un poco la queja, "lo que queremos es que nos ayude secretario, yo no sé si usted tuvo familia, amigos, vecinas, pero le queremos decir que no pongan el impuesto a todas las mujeres que venden por catálogo, hoy hicimos esta manifestación pacífica, son mujeres, principalmente de la Ciudad de México que se dedican a vender por catálogo".

La legisladora le pidió a las vendedoras respeto al secretario quien escuchó a la legisladora del PRI, quien le pidió que fuera el principal aliado de las mujeres y que no les hagan eso, porque el Presidente de la República dijo que no iba a poner nuevos impuestos.

"No es un impuesto, nuevo, el impuesto ya está en la ley, el Impuesto Sobre la Renta, es un impuesto para todos y ya está en la ley", contestó Herrera.

Quien pidió permiso para poder ingresar al salón de plenos y poder desahogar su comparecencia ante la Cámara de Diputados por el Paquete Económico y el 1er. Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Las mujeres, junto con la legisladora, gritaron: "¡no al impuesto, no al impuesto, no al impuesto, no al impuesto!". Seguido de "¡cobarde!", "¡Así les va a ir!".