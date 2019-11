Protestan en UNAM contra falta de atención a casos acoso sexual

En la última fase para la designación del próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizaciones de mujeres protestaron en contra de autoridades universitarias por casos que no han sido atendidos de violencia y acoso sexual hacia alumnas.

Mientras la Junta de Gobierno de la UNAM entrevistó al último aspirante a la designación, estudiantes mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, y un contingente de estudiantes marchó de la Facultad de Ciencias Políticas hacia Filosofía para protestar por la falta de atención a sus denuncias.

Las alumnas denunciaron que hubo agresiones por parte de personas que las atacaron al pasar por la Facultad de Ingeniería.

Durante su recorrido por las diferentes escuelas, las manifestantes realizaron pintas en las facultades de Derecho y Medicina en donde colocaron mensajes como "Macho", "violadores", "Yo te cuido hermana" y "UNAM Feminicida"; además de que hubo vidrios rotos y afectaciones al mobiliario. Hasta el momento, la UNAM no se ha pronunciado.

También hubo paro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el cual inició desde el 5 de noviembre, en protesta porque personal de la dirección dio a conocer que levantaría actas a las alumnas que se manifestaron en la Facultad también en contra de la violencia de género.

En Filosofía, las alumnas en paro denunciaron que la dirección general retiró un mural con motivos lésbicos, y que no han dado resolución a las denuncias de acoso sexual en contra de las estudiantes, que estas han manifestado en protestas y tendederos de acoso sexual colocados en la facultad.

A través de Twitter la Facultad de Derecho informó sobre la suspensión de actividades académicas y administrativas de lo que resta del día, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.