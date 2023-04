Protestan estudiantes de la Ibero por alza de colegiaturas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Alumnos de la Universidad Iberoamericana protestaron al interior de la institución por el desacuerdo en las nuevas políticas que afectan al programa de becas, la desaparición de talleres y despidos injustificados.

El recorte presupuestal a investigaciones, el bajo salario a profesores, aumento en las colegiaturas, falta de transparencia en el presupuesto y el regreso de becas para algunas carreras técnicas, fueron algunas demandas de la manifestación que encabezaron este martes estudiantes de la Universidad Iberoamericana afuera de las oficinas del rector, Luis Arriaga.

Bajo el grito de "La Ibero humanista es cada vez más elitista", aseguraron que el rector implementa medidas que no son acorde al carácter humanista de la institución.

En redes sociales circulan videos de esta manifestación, que se realizó luego de una asamblea estudiantil que se llevó a cabo hoy y en el que se fueron las principales demandas.

Detallan que ya no existe un cien por ciento de beca para nadie, pese a las necesidades económicas del alumnado, además hay un incremento en colegiatura y servicios como el Iberobus, estacionamiento y comida.

Asimismo, en la lista de sus inconformidades exponen que hay una falta de transparencia con los recursos de la Ibero, que de acuerdo con su difusión en redes sociales indican que mientras la política implica reducción por una supuesta "falta de presupuesto" el gasto que hicieron por el aniversario de la universidad fue oneroso.



Universidad hace un llamado a mesa de diálogo

Tras la protesta, autoridades de ese centro educativo y estudiantes fijaron el próximo 2 de mayo una mesa de diálogo para solucionar las exigencias de la comunidad estudiantil.

A través de un comunicado, la Ibero aseguró que el rector escuchó a los inconformes y manifestó su apertura a través de un diálogo respetuoso.

"Las autoridades universitarias han escuchado y mantienen su apertura al diálogo respetuoso y transparente como la vía para el entendimiento y la construcción de soluciones", expresó.

Tras los gritos y quejas, el rector Luis Arriaga brindó unas palabras tras conocer la lista inconformidades.

"Todos los puntos que están ustedes poniendo en el pliego petitorio van a ser dirimidos en la mesa de negociación, para todos ellos habrá respuesta", aseguró el rector.

La directora de comunicación de la institución Sophie Anaya, compartió la postura de la Ibero.

Los alumnos reiteraron que querían garantías no respuestas, por lo que Arriaga se declaró como "un defensor de derechos humanos".

"Que cada una de los estudiantes que decida estudiar en la Ibero, tenga la posibilidad de estudiar sin que el recurso sea un impedimento. Esta es una universidad que no recibe fondos públicos", señaló el director.