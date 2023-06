Protestan familiares de Lesly en FGJCDMX; piden no olvidar su caso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- Familiares y amigos de Lesly Martínez, la joven que fue asesinada a manos de su novio, Alejandro Alberto "N", protestaron esta tarde frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir, que de manera inmediata se detenga al responsable, detallaron que ellos mismos ya le entregaron los datos necesarios de ubicación y otras informaciones a la dependencia investigadora, pero que no aún así, lo han podido detener.

Con pancartas y gritos, los deudos exigían ser atendidos por la fiscal general, Ernestina Godoy, pero la funcionaria nunca salió. En su representación envió a personal de la atención de víctimas a dialogar con ellos, "es una burla lo que nos hacen, presumen que las agresiones contra las mujeres están bajando, que sí trabajan, que esta ciudad es la mejor del mundo, que hay justicia y no se cuantas cosas más y a realidad es que todo eso es falso".

----Tienen información y aun así no han detenido a Alejandro Alberto "N", denuncia familia de Lesly

"Ellos ya tienen datos de dónde está, dónde ha estado, quién le da dinero para seguir escapando y ni así, lo han detenido. No se que esperan o a lo mejor, para más rápido, nosotros vamos por él", dijo una de las familiares de Lesly, quien refirió que hasta el momento ellos, la memoria de Lesly y sus hijos, no han recibido justicia.

Minutos más tarde, en redes sociales la Fiscalía posteo en redes sociales que los inconformes ya son atendidos, "La #FiscaliaCDMX ha ofrecido a familiares de la joven Leslie Martínez, una mesa de diálogo con personal de Feminicidios, Desaparecidos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, sin embargo, personas ajenas al tema impiden que se lleve a cabo. Reiteramos la invitación al diálogo".

"Existe un gran número de personas en espera de atención a citas programadas y para dar continuidad a diversas carpetas de investigación, mismas que están detenidas por el cierre de todos los accesos al edificio sede de la #FiscaliaCDMX", detalló la Fiscalía Local.