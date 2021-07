Protestan los familiares de niñas y niños con cáncer

OAXACA DE JUÁREZ, Oax.- Familiares de niños y niñas con cáncer del estado de Oaxaca protestaron a las afueras del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en San Bartolo Coyotepec, región Valles Centrales, para sumarse a las movilizaciones que se realizan en otros estados del país para exigir el abasto de medicamentos.

Elena García, madre de un menor de cinco años que lleva tratamiento por leucemia, dijo que si bien en Oaxaca en estos momentos hay medicamentos y se está cumpliendo con las quimioterapias, es por el compromiso del gobierno del estado de hacerse los insumos necesarios para la atención de los menores.

Sin embargo, aseguró que los medicamentos e insumos que ha recibido el Hospital de la Niñez Oaxaqueña provienen de hospitales del estado de Quintana Roo, donde hoy hay protestas por la falta de medicamentos. Además, denunció que el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) no está cumpliendo con la entrega de los recursos públicos y el presupuesto para dicho hospital. Incluso, dijo, están cobrando las cirugías y tratamientos a los papás de niños con otros padecimientos.

"Yo tengo un niño de cinco años de tratamiento por leucemia y aquí estamos unidos el día de hoy, aquí somos más de 20, los que no han podido salir es porque sus hijos están internados. Insabi no está cumpliendo, está cobrando cuotas a los papás con otros padecimientos, con cirugías y no está llegando el dinero para nuestro hospital".

En Oaxaca, explicó que es el gobierno del estado quien está haciendo frente al abasto de medicamentos e insumos, tras el acuerdo al que se llegó con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en marzo de 2021, cuando se comprometió a garantizar y cubrir las quimioterapias.