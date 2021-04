Protestan médicos de farmacias de CDMX; piden vacuna antiCovid

¡Todos somos sector salud, el virus no hace diferencia! Es la consigna con la que alrededor de diez profesionales de la salud que laboran de manera privada exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se les vacune contra Covid-19.

Reunidos en el Ángel de la Independencia reiteraron que no trabajan en hospitales privados, sino en consultorios adyacentes a farmacias o en pequeñas clínicas de barrio.

"Por lo inaccesible en cuanto a costos, es una cantidad ínfima de la población mexicana la que acude a centros privados, cuando se habla de atención médica privada, nos estamos refiriendo a lo que ha proliferado en estas últimas décadas que son consultorios anexos a farmacia, de médicos que los tienen en los barrios con consultas generalmente de 35 pesos, no como las que aparecen en ese vídeo de que la consulta se cobra de 500 a mil 500 pesos y eso realmente es tergiversar todo este movimiento", dijo la medico general, Sol Patricia Rojo.

A su vez, la oftalmóloga Arlen Mendoza, quien tiene un consultorio en Ecatepec, Estado de México coincidió con el gobierno de la 4T acerca de que por décadas se descuidó el sistema de salud público, sin embargo, debido a ese abandono es que la sociedad acude a consultorios privados a atenderse.

"Las autoridades se han encargado de dar un discurso de que por décadas se abandonó a la salud pública, claro que es cierto y el resultado es que este sector ha proliferado y aún así nos dejan en el olvido".

A pesar de que la convocatoria era para marchar hacia el zócalo capitalino, los profesionales de la salud desistieron y solo realizaron un acto simbólico que consistió en un pase de lista de algunos colegas que han fallecido por Covid-19, después guardaron un minuto de silencio y culminaron con otro minuto de aplausos en honor de sus compañeros.

Al término de la manifestación, Sol Patricia Rojo, médico general, adelantó que en próximos días se convocará a una protesta frente a la secretaría de Salud, en dónde comenzarán a levantar un censo de médicos privados a fin de que se les inmunice contra coronavirus.