Protestan trabajadores de salud afuera de La Raza; denuncian "gandallismo" en aplicación de vacunas

Desde las 8 de la mañana de este 1 de enero, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud en México se manifestaron frente al Centro Médico Nacional La Raza, para denunciar que la vacuna contra Covid no se ha aplicado exclusivamente a personal de la primera línea de batalla.

Sobre la avenida Vallejo, Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI y líder de la Unión agregó que el gobierno prometió bonos Covid, pero no a todos los profesionales se los han depositado.

"En su mensaje de ayer, Zoe Robledo habló del gandallismo con las vacunas, que primero el personal operativo y luego los funcionarios, los que están en sus escritorios, los que hacen la política y se hacen ricos con las licitaciones, esos sí están siendo vacunados y hay que denunciar", dijo.

Sobre la calzada Vallejo, Soto Cruz explicó que decidieron protestar en La Raza porque es de los hospitales con más contagios entre el personal de salud, además entregó Equipo de Protección Personal a trabajadores que salían de su turno laboral.

"El Equipo de Protección siempre será necesario, ese sí salva vidas acérquese compañero, compañera, no tengan miedo de denunciar", enfatizó, sin embargo algunos trabajadores solo se acercaron por goggles sin expresar alguna inconformidad.

Durante la protesta, el líder de la Unión llamó por teléfono a Ana Paola de Cosio Farías, pediatra endocrinóloga que trabajaba en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y quién presuntamente renunció porque no le aplicaron la vacuna contra Covid y querían que siguiera tratando a pacientes con coronavirus, aunque ya había otros trabajadores inmunizados.

"Mi enojo en este momento es que no se vacune al personal de primera línea, porque sólo se pone en riesgo la salud de los doctores, enfermeras y el resto del personal, como camilleros e intendencia que están en la primera línea", señaló.

La médico resaltó que sí se está vacunando al personal de primera línea, pero faltan muchos más, por lo que pidió que las dosis que han llegado a México se repartan entre el personal que atiende pacientes covid.

"Las dosis son limitadas y se aplican a personal que no está en la primera línea, cuando llegará la vacuna al personal que está en otros estados. Que se sepa que se está vacunando a gente que no está en la primera línea y que se haga algo para que la vacuna realmente llegue a quienes están en riesgo mayor", destacó.

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el hospital en donde se desempeñaba De Cosío Farías no era covid y resaltó que la vacuna contra el SarsCoV2 se está aplicando en primera etapa a los trabajadores de la salud, que participan en los hospitales Covid-19.

"Por protocolo se continúa vacunando a todo el personal que está en la primera línea de batalla y se prevé concluir en el mes de enero la vacunación al personal médico que atiende directamente a pacientes con coronavirus", informó mediante una tarjeta informativa.

El organismo liderado por Zoe Robledo Aburto agregó que se realizarán las investigaciones internas correspondientes, a fin de determinar si existe algún tipo de "influyentismo", para la elaboración de la

lista del personal que será vacunado y subrayó que se gestionará de manera puntual los pagos faltantes al personal médico por bono covid.

"La vacuna contra el SarsCoV2 será para todos y llegará para todos. Se trabaja para garantizar que nadie se salte la fila, que no haya arbitrariedades, que no haya influyentismo y así seguirá siendo".