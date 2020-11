Protestarán por caso Ayotzinapa durante audiencia de Cienfuegos

El martes y miércoles, familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa protestarán frente a la sede de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, durante la audiencia del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; y también frente al Centro de Detención Metropolitano, donde se encuentra detenido.

En entrevista, Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, explicó que ambas manifestaciones tienen el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas en México por los militares y en específico durante el tiempo que Cienfuegos fue titular de la Sedena.

Se busca que la justicia de Estados Unidos juzgue al general indiciado también por los hechos de Tlatlaya e Iguala. "Sabemos que México es un país muy corrupto y no sé por qué el gobierno mexicano no ha hecho nada, ni siquiera el del señor López Obrador", dijo en entrevista telefónica desde Brooklyn.

"Queremos visibilizar el caso de nuestros hijos, y que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en México y lo que hizo este señor. Buscaré estar presente en la audiencia, pero si no es posible, lo esperaremos afuera cuando salga o cuando entre".