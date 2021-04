Próxima semana inicia vacunación en San Nicolás y Guadalupe, NL

El proceso de vacunación contra Covid-19, se realizará esta semana en los municipios metropolitanos de San Nicolás de los Garza y Ciudad Guadalupe, que junto con esta ciudad son los más poblados de la entidad.

El alcalde de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado Almaguer, señaló que la inmunización de los adultos mayores de 60 años, se realizará del 5 al 10 de abril en seis módulos que se instalarán en Paseo La Fe, de avenida Miguel Alemán número 200 en la colonia Miguel Alemán, y en la Liga Master de avenida Rómulo Garza.

Asimismo, en el Soriana Hiper de Diego Díaz de Berlanga 402 de la colonia Santo Domingo; en Bodega Aurrerá de avenida Santo Domingo en la colonia San Isidro; en la Clínica Nova de avenida Del Bosque 100, colonia Cuauhtémoc; y en el Estadio Universitario, con la modalidad de Drive Thru (autoservicio).

Para acceder a la vacuna será necesario acreditar domicilio en el municipio, con credencial del INE o del Inapam, presentar el folio de registro impreso que se puede obtener en la página mivacuna.salud.mx, y un comprobante impreso de cita agendada en la página https://urbem.formstack.com/.../san_nicolas_cita..., a fin de acudir al lugar y hora seleccionados por el interesado. Se estima que unas 84 mil personas acudirán a la inmunización del 5 al 10 de abril.

En tanto, la alcaldesa de Ciudad Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, señaló que la vacunación en el municipio se realizará en seis lugares de común acuerdo con el gobierno federal.

Expuso que uno de los módulos operará en la Expo Guadalupe, que será el de mayor afluencia por el tamaño de las instalaciones y por su buena ubicación, ya que se puede tener fácil acceso, pues queda enfrente la Línea Uno del Metro.

Otros espacios de vacunación se localizarán en El Corral de avenida Ruiz Cortínes; Lowes de Pablo Livas, Multicomercial Guadalupe, el Cbtis 74, y el Estadio BBVA del Club de Futbol Monterrey, estando los dos últimos con las modalidades peatonal y autoservicio.

Los adultos mayores de 60 años deberán llevar credencial oficial con fotografía que puede ser la de lNE, Inapam, licencia de conducir o pasaporte; asimismo deben comprobar su domicilio en Guadalupe, y no haber recibido 30 días antes la vacuna contra la influenza, además de contar con su folio de la página del gobierno federal www.mivacuna.salud.gob.mx, y de no contar con su registro llevar su CURP, para que se le pueda dar de alta en el módulo de vacunación.