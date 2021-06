Próxima semana, Ricardo Monreal se reunirá con Kamala Harrris

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reveló que se reunirá en privado con Kamala Harris, en el marco de su visita a México para tratar temas de migración a fin de coadyuvar al gobierno mexicano en los acuerdos a los que lleguen ambas naciones.

Explicó que, en su carácter de líder de la mayoría en la Cámara Alta, se encontrará con su homóloga Kamala Harris porque también representa a la mayoría demócrata en el Senado de su país.

"Yo me voy a reunir con ella, como líder de la mayoría y presidente de la Junta de Coordinación Política, me voy a reunir 'en corto' para señalar una fecha de un encuentro posterior y para tratar varios temas: uno de ellos es la migración, porque todos los acuerdos a los que llegue el gobierno de México en esta materia y en otros de carácter internacional tienen que pasar por el Senado".

Expuso que la política internacional "es una facultad exclusiva de esta Cámara", dijo.

Reiteró que por la polarización que existe en el país y la crispación que se registrará luego de las elecciones del 6 de junio, "lo prudente" fue posponer la visita de la funcionaria con los legisladores hasta septiembre u octubre cuando ella visite de nuevo nuestro país.

"Esta semana teníamos previsto reunirnos con la vicepresidenta, sin embargo, hay opiniones distintas y está muy cercano el post electoral y son cuidadosos los norteamericanos en participar en lo impredecible que pudiera ocurrir después del 6 de junio y no quieren intervenir en política partidaria. Estamos platicando para reunirnos en una nueva oportunidad. Ella regresa en septiembre u octubre y ya no tendremos el fantasma de la elección o de las consecuencias post electorales. Creo que es un gesto prudente y la diplomacia es prudencia", mencionó.

Ricardo Monreal resaltó que en los últimos días se reunirá con parlamentarios chilenos, europeos y de otros países que vienen como observadores electorales a México y en un acto de cortesía y diplomacia, dijo, son recibidos por los legisladores mexicanos.

"Los atendemos y les damos información, les buscamos caminos de comunicación con el INE, con el Trife, con los partidos o las personalidades con las que quieran reunirse", precisó.

Cabe mencionar que el presidente de la Junta de Coordinación Política informó en redes sociales que sostuvo un encuentro con senadores de República Dominicana, que actuarán como observadores durante la próxima jornada electoral.

Senadores se reúnen con observadores de República Dominicana

En un tuit Monreal Ávila señaló: "Hoy tuvimos la visita de senadores de República Dominicana, que actuarán como observadores durante la próxima jornada electoral".

En las oficinas de la Junta de Coordinación Política estuvieron presentes los legisladores dominicanos Iván Silva, Carlos Gómez, Franklin Romero y Santiago Zorrilla, quienes fueron invitados al Senado mexicano por la senadora Beatriz Paredes.

También asistieron el embajador de República Dominicana en México, Fausto Rafael Liz Quiñones, el cónsul general, Leonardo Adames Tejada, y el ministro consejero de la Embajada de ese país, Freddy Espinosa.