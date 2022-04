PT en Senado pide replantear estrategia por aumento de desapariciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Ante el incremento en el número de personas desaparecidas en los últimos 15 años, que es cercano a los 100 mil casos, es necesario replantear la estrategia y no ceder en la búsqueda de los miles de desaparecidos en todo el país, afirmó la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos de la Torre.

En un punto de acuerdo exhortó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas continuar con el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y brindar apoyo irrestricto a los colectivos de búsqueda que acuden ante estas instituciones solicitando ayuda.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de los Derechos Humanos, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus homólogas en las 32 entidades federativas, impulsar acciones encaminadas a promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional.

A nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario del PT, Geovanna Bañuelos aprovechó la tribuna para hacer un reconocimiento a la lucha y el trabajo realizado por Rosario lbarra -quien falleció el pasado 16 de abril- por la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, por su decidido apoyo a las personas familiares de personas desaparecidas en México.

"Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos solidarizamos con familiares y amigos de doña Rosario lbarra ante su sensible fallecimiento. Gracias doña Rosario por habernos tomado de la mano y acompañar con su entereza y principios la lucha por la justicia desde nuestro Partido Político", expresó la legisladora.

La líder petista enfatizó que la desaparición de un ser amado es uno de los delitos más deleznables que pueden ser infligidos en contra de las personas, de la sociedad y de la humanidad.

En este tema, dijo, Rosario Ibarra destacó, lamentablemente, a raíz de la desaparición forzada su hijo Jesús Piedra lbarra, en 1974, lo que la llevó a convertirse en una incansable activista fundadora de una de las primeras organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos, además de ser pionera en la defensa por los derechos humanos, la paz y democracia en México.

De acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, México está cerca de llegar a las 100 mil desapariciones, pues actualmente suma alrededor de 98 mil casos de personas desaparecidas, de las cuales, aproximadamente tres mil se dieron durante 2022.

Por ello, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se suman al llamado para que el Estado implemente política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, misma que debe estar orientada a la prevención y no repetición de las desapariciones en México y con estricto apego a los derechos humanos.