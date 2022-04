Publica Cofepris las playas aptas y no aptas para visitar en estas vacaciones

En el marco de las vacaciones de Semana Santa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) publicó un listado de las playas aptas y no aptas para visitar, luego de analizar más de 900 muestras de agua de mar de los 17 estados playeros.

Basados en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades de la dependencia federal indicaron que el 99.6% de las playas cuentan con las condiciones óptimas, pues albergan menos de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, una bacteria presente en las aguas y sales.

La calidad de agua de las playas es un aspecto fundamental para proteger la salud de quienes las visitan, pues la bacteria Enterococcus faecalis forma parte de la biología natural de los mares, que puede desencadenar enfermedades como Infecciones en la piel y en los tejidos situados debajo de la piel, Infecciones de las vías urinarias y bacterias en el torrente sanguíneo, entre otras.

Este año, la Cofepris señaló que 289 de 290 playas son aptas como escenario turístico. La playa considerada como no acondicionada fue Playa Hermosa, ubicada en Ensenada, Baja California, ya que es una zona en la que se descargan las aguas residuales de la región. En el 2021, la comisión señalizó cuatro playas como no aptas, se trató de Playa Hornos (con 433 enterococos en 2021, y 24 en 2022), Playa Tlacopanocha (con 448 en 2021 y 15 en 2022) y Playa Suave (1864 en 2021 y 14 en 2022), localizadas en Acapulco, Guerrero. La cuarta playa se trata Playa Sayulita en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, en la que el año pasado se detectaron más de 551enterococos, para 2022, disminuyó a 24.