Publican decreto sobre matrimonio igualitario en Sinaloa

Con la publicación del decreto 646 que autoriza en Sinaloa la celebración de los matrimonios y concubinatos entre las personas del mismo sexo, Tiago Ventura Cárdenas, de la diversidad sexual, dijo que tras una larga lucha en tribunales se logró que haya respeto a los derechos humanos y no a la discriminación.

A catorce días de que en el Congreso del Estado, con la asistencia de sólo 23 diputados de los 40, se aprobó por unanimidad reformar los artículos 40, párrafo primero y el 165, párrafo primero del Código Familiar, en el Periódico Oficial del Estado fue publicado el decreto correspondiente.

El nuevo Artículo 40, establece: El matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en la que ambos se procuran respeto y ayuda mutua.

Con la reforma al artículo 165 del Código Familiar, este define: El concubinato es la unión de dos personas, quienes sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hacen vida en común de manera notoria y permanente durante dos años continuos o más.

Ventura Cárdenas dijo que reciben con beneplácito su publicación, sin rencores, ni confrontaciones con las personas que no comparten su lucha por la igualdad, por lo que ahora, en el área administrativa del Registro Civil tendrán que hacer las adecuaciones necesarias a los formatos de las actas para poder celebrar los matrimonios igualitarios.

Comentó que tuvieron que pasar casi dos años, en litigios en tribunales federales para hacer valer sus derechos humanos y de igualdad, hasta que a inicios de este mes, el Juez Segundo de Distrito, emitió una sentencia y ordenó al Congreso del Estado legislar en la materia.

Recordó que durante una de las sesiones del mes de junio del 2019, de la LXIII Legislatura del Estado, se subió al pleno la discusión, análisis, aprobación o rechazo, del dictamen de una iniciativa de ley para dar paso a los matrimonios igualitarios, en ella, la mayoría de los diputados, votó en contra.

Tiago Ventura expuso que ante este nuevo revés volvieron a emprender, su lucha por la vía judicial en los juzgados de distrito, hasta que lograron que la iniciativa se volviera a dictaminar y en el pleno sacarla adelante, para no caer en desacato.