Puebla analiza regreso a clases presenciales en agosto

Autoridades de Puebla anunciaron un posible regreso a clases presenciales de preescolar hasta educación media superior en el mes de agosto, siempre y cuando se cumplan diversas condiciones, como vacunar a maestros e instalaciones escolares adecuadas.

"Un año escolar más no presencial va a afectar de fondo al sistema educativo mexicano, un regreso apresurado que no estén vacunados los maestros ni preparadas las instalaciones, también sería -desde nuestra opinión- algo que podría provocar reacción", aseguró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En tanto, para educación superior autoridades educativas implementarán la reanudación de actividades académicas prácticas para estudiantes que estén a punto de concluir sus carreras universitarias o que requieran de ejercicios para consolidar su aprendizaje.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano indicó que han estado haciendo análisis, estudios y cálculos sobre el regreso a clases, por lo que en las próximas semanas se tomará una decisión conciliada, acordada y de manera conjunta con lineamientos de la federación.

El secretario de Educación Pública de Puebla, Meliton Lozano Pérez, informó que prevén que en agosto pudieran regresar a clases presenciales un millón 600 mil alumnos en educación básica, desde preescolar hasta educación media superior.

Para ello deberán prever cierre de ciclo escolar; dar seguimiento de acciones solidarias; impulsar formación para atender diversidad; una fase compensatoria; y acondicionamiento de instituciones educativas.

En cuanto a la educación superior, dijo que crearon los "Lineamientos para reanudación de actividades académicas prácticas", que contempla la realización de actividades que no pueden aplazarse.

Dichos lineamientos de regreso se aplicarían a estudiantes de cuya titulación dependen práctica de laboratorio o experimento; y a estudiantes de semestres terminales, cuyas prácticas son prioritarias.

Se tratará de una decisión voluntaria de instituciones, maestros y estudiantes, quieren deberán notificar a las autoridades educativas su decisión y ceñirse al regreso dependiendo del semáforo epidemiológico de cada región.