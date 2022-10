Pueblos originarios denuncian violación a autonomía municipal

A-AA+

Integrantes del Frente por la Defensa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Ecatepec, que agrupa a autoridades auxiliares de los nueve pueblos originarios, denunciaron violación a la autonomía municipal por parte del gobierno local, al pretender controlar los centros cívicos que pertenecen a los pueblos, "además de que hay cerrazón para el diálogo y falta de atención a sus necesidades básicas".

En conferencia de prensa, acompañados de los diputados locales, Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz, Daniel Sibaja, y la regidora Claudia Fragoso, rechazaron la intención del ayuntamiento de "recuperar" los centros cívicos que no están bajo resguardo municipal, cuando estos espacios no pertenecen al gobierno de Ecatepec, sino a los pueblos, desde sus orígenes.

"Queremos llamar al diálogo, son los pueblos originarios, los que llegaron primero a este lugar, los que habitaron primero estas tierras y se han suscitado algunos conflictos con el gobierno municipal, por eso hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que haya una mesa de trabajo permanente y la apertura al diálogo", afirmó la diputada Azucena Cisneros.

Sostuvo que el anuncio de la creación de un reglamento para recuperar los centros cívicos es válido, siempre y cuando se incluya la voz de los directamente involucrados, en este caso los pueblos originarios de Ecatepec.

Hace unos días el alcalde Fernando Vilchis anunció que el ayuntamiento recuperaría todos los centros cívicos que operan en el territorio porque son empleados para lucrar con ellos y están algunos en manos de políticos de Ecatepec.

Jorge Fragoso, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Guadalupe Victoria, pidió que se respete la autonomía de los pueblos y se garantice la paz social, para terminar con la ola de violencia en su comunidad, que ya dejó la muerte de un activista, por exigir rendición de cuentas y al pretender tomar el control financiero de los panteones, cuando son bienes del pueblo.

José Guadalupe, delegado de San Pedro Xalostoc reiteró el llamado al alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, al diálogo y a la razón, y que deje de denostar a los pueblos originarios y a sus representantes. "Hacemos llamado a que el presidente municipal retome la historia, que vea que los pueblos no somos gente agresiva, somos gente de paz y de trabajo, que recuerde que en el origen están los pueblos, nuestros viejos construyeron ese patrimonio".

Saúl Villegas, delegado de San Andrés de la Cañada, lamentó que el gobierno local los ignore, e incluso les impida usar la explanada del pueblo, y pretenda imponer su feria, mientras que el representante de San Isidro Atlautenco, indicó que llevan cuatro años en donde su pueblo no lo ha recibido ningún beneficio del gobierno local, y cuando quieren hacer eventos en sus explanadas son ignorados.

La delegada del pueblo de Santa María Tulpetlac pidió que se respete la autonomía de los pueblos, cuyos habitantes decidieron en elección quienes deben ser sus representantes, por lo que pidió su reconocimiento como tal.

El gobierno municipal de Ecatepec reiteró que regulará el uso de los 29 centros cívicos municipales para garantizar que los inmuebles sean empleados para desarrollar actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas en beneficio de la comunidad, y no como negocios privados de autoridades auxiliares y agrupaciones políticas.

El edil, Fernando Vilchis Contreras, dijo que se expedirá un reglamento oficial para que los inmuebles que forman parte del patrimonio municipal sean utilizados en beneficio de los ciudadanos.

Actualmente, muchos de estos espacios son utilizados como salones de fiestas o centros de espectáculos por las delegaciones y Consejos de Participación Ciudadana, los cuales no rinden cuentas a nadie de los recursos que obtienen por el aprovechamiento de las instalaciones.

De acuerdo con las mismas autoridades auxiliares, se cobran hasta 7 mil pesos de alquiler por bailes y espectáculos y 3 mil pesos por fiestas que se realizan en esos espacios.

"El objetivo de reglamentar los centros cívicos es evitar que estos espacios sean utilizados como negocios particulares, que exista transparencia en el destino que se da a los recursos que generan y evitar que se conviertan en centros de espectáculos donde se promueva el consumo de bebidas alcohólicas", explicó.

Actualmente, los 29 centros cívicos que existen están registrados dentro del inventario de bienes municipales.

El gobierno local también trabaja en la recuperación de las instalaciones deportivas municipales, que durante muchos años permanecieron en manos de particulares que lucran con ellos.