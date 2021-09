Pura demografía y matemáticas, responde Murayama a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Después de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusara que la capital del país fue una de las más castigadas en la redistribución de los 300 distritos federales, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, explicó que este ajuste fue realizado con datos demográficos y cálculos matemáticos.

A través de Twitter, Murayama detalló que el reacomodo de distritos fue obtenido con datos del censo del Inegi, por lo que el recorte de las dos diputaciones que sufrió la CDMX fue porque, en 2020, esta entidad representó el 7.3% a nivel nacional. "La población total creció 12.2%, la capitalina 4.1%", sostuvo.

Por ello, el consejero electoral descartó que exista un sesgo por parte del INE y aclaró que para este resultado sólo se utilizaron dos herramientas: demografía y matemáticas.

Además de especificar que la población de la capital del país "pesa cada vez menos" en el total nacional, por lo que las entidades cuya población crece más rápido ganan distritos y "las que menos, los pierden".

Incluso, por medio de divisiones, explicó cómo el órgano electoral obtuvo este resultado:

"Si la población total de México es 126,014,024 personas, eso dividido entre 300 (distritos) da 420,047. Si la población CDMX es de 9,209,944, ¿cuántos distritos le deben tocar? Fácil: 9,209,944/420,047=21.92. ¿Cuántos distritos dará el INE México a la CDMX? Pues ¡22!".

El INE afirmó que la ley electoral establece que los 300 distritos federales uninominales se conformarán buscando el equilibrio poblacional.

Por ello, debe actualizar la geografía electoral dividiendo entre 300 la población del país reportada en el último censo, para obtener el tamaño promedio que debe tener cada distrito electoral.

Detalló que en la distritación realizada con los datos del Censo del 2010 se obtuvo una población promedio de 374 mil 455 habitantes por distrito electoral federal. Dado que la Ciudad de México tenía una población de 8 millones 851 mil 080 personas, al corresponderle 24 distritos.

También apuntó que el menor crecimiento de la Ciudad de México respecto de muchas otras entidades federativas del país es un hecho que se viene dando desde varias décadas atrás y es la razón por la cual, en las tres últimas distritaciones federales (1996, 2005 y 2017), la ciudad ha visto disminuir el número de distritos electorales federales uninominales.

En 1970 tenía 40 distritos, pero en 1996 bajó a 30 con base en los datos del censo de 1990, en 2005 pasó a 27 tomando en consideración el censo del año 2000 y en 2017 quedó con 24 a raíz de lo reportado en el censo de 2010.

"No hay razón para que el INE quite distritos a CDMX". Este lunes, en conferencia de prensa, la funcionaria capitalina dio a conocer que el INE le asignó a la Ciudad de México 22 diputaciones de las 24 que tenía, por ello, recalcó que no hay ninguna explicación o razón de ser, pues la metrópoli ha crecido en población.

"El Instituto Nacional Electoral hizo una publicación en la que hace una redistritación de todo el país, de cuántos diputados federales les corresponde a cada una de las entidades de acuerdo a los distritos federales, y la Ciudad de México ha sido una de las más castigadas, ya que pasó de 40 a 27, después a 24 y ahora le quieren quitar dos diputaciones, no hay ninguna explicación para ello, la Ciudad ha crecido en población", expresó.

Comentó que en el último censo poblacional se tiene registro de 9.2 millones de habitantes en la capital, por lo que "ni siquiera tiene que ver con un partido u otro, sino que le están quitando a la Ciudad de México su representación en el Congreso de la Unión y eso nos parece totalmente injusto (...) si somos el segundo estado, bueno, entidad de la República con mayor número de habitantes", recalcó.