PVEM asegura perfiles para elección 2027 en todo México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, aseguró que su partido tiene perfiles para cubrir todas las candidaturas a los cargos que se renovarán en la elección concurrente del próximo año.

PVEM confirma perfiles para elección 2027 en todo México

En conferencia de prensa, apuntó que su declaración no es una amenaza dirigida a Morena y al PT, partidos aliados del PVEM, previo a que se instalen mesas de negociación para determinar a los candidatos que se propondrán para la elección del 2027.

"El Partido Verde tiene perfiles, compañeras y compañeros, para contender a todos los puestos de elección popular que se van a presentar en el próximo proceso electoral del 2027, eso quiere decir que en las 17 entidades federativas donde se renuevan gubernaturas, en el 100% de los distritos para renovar esta Cámara de Diputados, el 100% de los distritos locales a los ayuntamientos. Estamos preparados porque somos un partido político nacional; tenemos cartas para todo y esto no es chantaje, ni una amenaza a nuestros aliados", dijo.

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PVEM inicia negociación con Morena y PT para 2027

El coordinador del Partido Verde detalló que en los próximos días se instalarán las mesas de negociación con Morena y el PT para determinar a los candidatos que participarán por la alianza.

"Estamos por instalar esa mesa de coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde donde estaremos platicando y dialogando, primero que nada, las fechas de cómo habremos de irnos poniendo de acuerdo, cuáles serán las reglas, y lo más importante, que existe la voluntad de las tres fuerzas políticas y eso es con lo que llega el partido Verde a la mesa de construir a favor de cada estado", comentó.