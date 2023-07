PVEM confronta a Morena y denuncia "imposición" de las "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier López Casarín, denunció contratación y utilización de casas encuestadoras por parte de las corcholatas presidenciales "con el propósito de crear una falsa percepción", por lo que advirtió que no permitirán la imposición de candidatos para la contienda presidencial del próximo año.

A través de un comunicado, el legislador exhortó a la autoridad electoral a investigar estas malas prácticas, pues vulneran los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y equidad que deben prevalecer en la democracia mexicana.

"En el reciente proceso electoral del Estado de México quedó al descubierto la manipulación de los datos por parte de ciertas encuestadoras. Son las mismas que hoy muestran datos sesgados, exhibiendo su falta de profesionalismo. La realidad es que Marcelo Ebrard mantiene ventaja y sigue creciendo", dijo López Casarín.

El también Coordinador Nacional de Plataforma Verde agregó que las y los diputados que integran esta agrupación insistirán en que haya piso parejo, pues como aliados de la 4T piden respeto a las reglas que se definieron para elegir al candidato de las izquierdas.

"La consolidación de la Cuarta Transformación requiere de las ideas, propuestas, valores y del trabajo que realiza el Verde a lo largo y ancho del país. Por ello, no permitiremos imposiciones basadas en encuesta sesgadas, opacas, poco profesionales, que no están sustentadas en una metodología clara", señaló López Casarín.

Finalmente, el diputado federal instó a los perfiles que buscan Coordinar los Comités de Defensa de la 4T a acatar los lineamientos de la autoridad electoral, en respeto a los principios que históricamente ha defendido la izquierda en México.