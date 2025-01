PVEM propone pensión alimentaria retroactiva

La bancada del PVEM en el Senado expuso que tres de cada cuatro niños cuyo padre los abandonó o se separó de su pareja, no reciben la pensión alimenticia correspondiente, por lo cual se propuso una reforma para que dicha obligación sea retroactiva desde el nacimiento de los menores.

Dicha iniciativa de reforma al artículo 311 del Código Civil Federal que establece el derecho de los menores a recibir el pago retroactivo de la deuda alimentaria desde el día de su nacimiento, y garantizar que reciban el apoyo económico que, por derecho, les corresponde.

La propuesta de la senadora Rocío Corona Nakamura busca corregir un vacío legal que ha dejado a muchos menores en desventaja, ya que actualmente el pago de la pensión alimenticia solo se establece a partir del reconocimiento legal de la paternidad, sin tomar en cuenta las necesidades acumuladas del menor desde su nacimiento.

"Todas las niñas y niños deben tener asegurado su derecho a una vida digna desde el día en que nacen, sin que el reconocimiento de su paternidad sea un obstáculo para recibir la alimentación, educación y atención médica que necesitan," afirmó.

67.5% de las madres solteras afrontan evasión de obligaciones por sus exparejas

Actualmente, 3 de cada 4 menores en México no reciben la pensión alimenticia correspondiente de su padre, mientras que el 67.5 por ciento de las madres solteras afrontan la evasión de obligaciones alimentarias de sus exparejas. Además, la pensión alimentaria establecida por ley corresponde a un mínimo del 15 por ciento de las percepciones del padre por cada hijo, y puede llegar al 30 por ciento dependiendo de la decisión judicial y otros factores.

Corona Nakamura indicó que la deuda alimentaria no es una concesión, sino un derecho de las niñas, niños y adolescentes, "por lo que no podemos permitir que se postergue la justicia para aquellos menores que han sido abandonados o ignorados por sus padres", subrayó.

La senadora del Partido Verde explicó que su iniciativa no solo representa un compromiso hacia la niñez mexicana, sino que sienta un precedente legal para proteger a miles de menores en situación de abandono económico. "Es por eso, que asumimos nuestro compromiso para garantizarles su bienestar y asegurarles un futuro más prometedor", concluyó.