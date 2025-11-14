logo pulso
PVEM respalda nombramiento de Patricia Aradillas en Villa de Pozos

Ignacio Segura afirma que su designación garantiza gobernabilidad y evita vacíos de mando tras la renuncia de Teresa Rivera

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 14, 2025 02:28 p.m.
A
PVEM respalda nombramiento de Patricia Aradillas en Villa de Pozos

Ignacio Segura Morquecho, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que la designación de Patricia Aradillas —diputada con licencia— como nueva concejal presidenta de Villa de Pozos garantiza la continuidad de la gobernabilidad y evita vacíos de autoridad en el municipio. El Congreso del Estado aprobó su nombramiento tras aceptar la renuncia de Teresa Rivera, también integrante del Verde.

Segura Morquecho sostuvo que la decisión busca prevenir una crisis administrativa y mantener la estabilidad institucional. Destacó que Aradillas cuenta con el respaldo total de la bancada del PVEM y del gabinete municipal, lo que permitirá, dijo, seguir impulsando el desarrollo de Villa de Pozos dentro de la zona metropolitana.

"El Partido Verde respalda plenamente a Patricia Aradillas; tiene todo el apoyo para continuar el crecimiento y posicionamiento del municipio", señaló.

El dirigente recordó que las determinaciones del Congreso se sustentan en criterios legales y que cualquier ciudadano o integrante del Consejo Municipal puede impugnar los acuerdos si así lo considera. "No se trata de opiniones, sino de fundamentos legales. El Legislativo es quien determina jurídicamente la aceptación de la renuncia y la designación correspondiente", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los señalamientos del diputado Héctor Serrano respecto a la posible separación de concejales que no cumplan su función, Segura Morquecho aclaró que se trata de una atribución exclusiva del Congreso del Estado. "No corresponde a un partido decidir quién hace bien su trabajo; eso le compete a la ciudadanía", concluyó.

SLP

Ana Paula Vázquez

Ignacio Segura afirma que su designación garantiza gobernabilidad y evita vacíos de mando tras la renuncia de Teresa Rivera

