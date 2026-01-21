PVEM trabaja en propuesta propia de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, afirmó que hasta que el gobierno federal le presente el proyecto formal de reforma electoral habrá un debate interno entre los miembros de ese instituto político sobre su contenido y posteriormente entregarán a la Comisión Presidencial sus puntos de vista y consideraciones.

En declaraciones a EL UNIVERSAL, el líder parlamentario puntualizó que su partido trabaja ya en una propuesta propia de reforma electoral, que es su momento presentará ante el titular de la comisión, Pablo Gómez Álvarez.

"Todavía no se nos ha presentado la propuesta que han ellos trabajado durante estos meses. Vamos a esperar a que se presente esa propuesta y de ahí poder tener un debate interno. Nosotros también hemos venido trabajando estos meses en una propuesta, y también se las presentaremos", puntualizó.

Manuel Velasco reiteró que el PVEM está dispuesto a mantener el diálogo para llegar a los acuerdos que sean benéficos para el país.

"Siempre vamos a estar abiertos al diálogo, abiertos a escuchar, a buscar acuerdos y a buscar consensos", enfatizó.

------Acusan que se ve poca voluntad ante necesidades del Verde

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, después de las reuniones de la dirigencia de ese partido en Gobernación y las declaraciones de la presidenta Sheimbaum, dijo que "se ve poca voluntad para que vean y reconozcan lo que nosotros necesitamos para transitar".

Asimismo, manifestó cautela respecto al supuesto plan B de reforma electoral que estaría planteando Morena para no eliminar o disminuir la figura de senadores y diputados plurinominales.

"Finalmente se cumplió con la reunión de forma, pero en fondo no se acordó nada más que nosotros presentaríamos alguna propuesta también", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sin embargo, comentó que el comentario de la presidenta Sheinbaum en la conferencia mañanera de este miércoles no ayuda.

La Presidenta fue cuestionada sobre si recibirá a las dirigencias del PVEM y PT tal y como lo hizo la víspera con los de Morena para analizar la reforma electoral.

"Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir: ´a ver, cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma´. No, los hemos recibido para la agenda legislativa, sí los hemos recibido en otras ocasiones", respondió la mandataria.