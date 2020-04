"Qué bueno que esté dedicado a su trabajo", responde López-Gatell a gobernador de Jalisco

El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, se limitó a mandar saludos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de que éste planteara que el funcionario podría incurrir en traición a la patria por no hacer pruebas masivas de coronavirus.

"Le mando saludos", dijo el funcionario a pregunta de la prensa, y agregó: "estoy seguro que él quiere hacer bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo".

Este miércoles, el gobernador jalisciense consideró que el subsecretario busca mantener bajas las estadísticas en el número de contagios. "No quiero yo pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro", señaló.

Insistió en que la aplicación de pruebas masivas es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y por ello desde la semana anterior se buscaba hacerlo en Jalisco, pero sin ninguna explicación de por medio, la empresa a la que se encargaron 20 mil pruebas rápidas canceló la orden de compra.

Alfaro señaló que tras la reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez y con el propio López-Gatell, él y otros 28 gobernadores del país pidieron que se definan los lineamentos para la adquisición de pruebas rápidas.

"En concreto, lo que se acordó ayer es que, en un plazo no mayor de 72 horas, habrá una respuesta formal del gobierno federal respecto a las pruebas rápidas como medida de prevención", dijo el mandatario jalisciense.

López-Gatell dijo ayer jueves que las pruebas rápidas para detectar esta enfermedad no están certificadas.