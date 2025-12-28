Que CSP cumpla promesas, exigen

Chilpancingo, Gro.- Estudiantes exigieron al Gobierno federal que cumplan las promesas que ha hecho a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, durante la última protesta de 2025 en la ciudad de Iguala, al cumplirse 11 años 3 meses de la desaparición de los normalistas.

Este sábado, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y del Bloque Democrático de Organizaciones llegaron a esa ciudad ubicada en el norte del estado para depositar ofrendas en los sitios donde fueron asesinados tres jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

A bordo de autobuses llegaron a la Zona Industrial, donde fue encontrado el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón Fontes con el rostro desollado; ahí colocaron una corona de flores y llevaron a cabo un mitin en el que criticaron al Gobierno mexicano por hablar de un cambio, sin que ocurra.

Exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que "cumpla con las promesas de investigar" y dar con el paradero de sus hijos que ha hecho a los padres y madres cada vez que se reúne con ellos, y aseguraron que alzarán la voz hasta que se cumpla.

Al pie de las estelas edificadas en su conmemoración, colocaron las coronas florales.

Uno de los estudiantes, quien no dio su nombre, indicó que continuarán en las calles. "Exigimos a la presidenta, que le dé importancia a este caso porque le está dando más importancia a su Mundial que a este caso", dijo.

Asimismo, resaltó que los padres de familia han recorrido un camino muy duro y varios se han quedado en el camino, lo que los llena de coraje, porque han fallecido sin saber el paradero de sus hijos.