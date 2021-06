¿Qué es la clase media y quiénes son parte de ella?

Tras las elecciones del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la clase media, después de darse a conocer que Morena había perdido el control que mantenía en casi todas las alcaldías de la Ciudad de México. Cabe mencionar que Morena estuvo muy lejos de triunfar en estados como Nuevo León, en donde la clase media también es dominante.

Durante las conferencias matutinas, el presidente criticó a este sector: "Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que es lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole como son partidarios del que no tranza no avanza, es increíble como apoyan a gobiernos corruptos... yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación".

Pero esto no fue todo, López Obrador también mencionó que "sectores de clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del ´mesías tropical´, el ´mesías falso´, etcétera, etcétera, etcétera, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer. Es muy interesante cómo la gente humilde, la gente pobre sí internalizó bien el mensaje".

Y para finalizar, dijo lo siguiente:

"Pero un integrante de clase media-media, media alta, incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, no, está muy difícil de convencer, es el lector del Reforma, ese es para decirle: Siga usted su camino, va a usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Ah, eso sí, van a la iglesia todos los domingos, o a los templos, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y luego el domingo, de nuevo lo mismo".

A pesar de los dichos del presidente López Obrador, la definición de clase media no está plenamente establecida o no es homogénea, aquí te explicamos qué es y quiénes pertenecen a este sector de la población.

¿Qué es la clase media?

De acuerdo con el INEGI, identificar y medir la clase media en México es difícil por dos razones:

1. "Porque no necesariamente la clase media es algo que comience justamente ahí, en donde termina la pobreza: en la sociología contemporánea (Metzgar, 2010) se discute si la pobreza define en sí misma a una clase social o es más bien una condición transversal al concepto de clase; por ejemplo, así como hay trabajadores pobres, cabe concebir asimismo un estrato de la clase trabajadora no pobre, pero tampoco, en sí y por sí, clase media".

2. "Por la ausencia de una definición consensuada sobre lo que es la clase media; sobre todo de una que se preste a ser medible con la información estadística disponible".

El libro titulado Clasemediero. Pobre no más, desarrollado aún no, Luis de la Calle y Luis Rubio exploran este concepto. Los autores señalan que "El concepto de clase media es elástico porque incluye a personas con ingresos muy distintos. El término comprende profesionales, comerciantes, burócratas, empleados, académicos, todos los cuales tienen un ingreso suficiente para vivir".

También mencionan que "todas las definiciones de clase media contemplan la búsqueda de medios de superación y movilidad social; empleo esencialmente en el sector servicios; interés por el cine, la cultura y otras manifestaciones artísticas como entretenimiento; la propiedad o alquiler de una casa o apartamento como base de su desarrollo familiar; la construcción del segundo piso de una casa; la posesión de un automóvil u otro tipo de satisfactores. Lo mismo es cierto de la televisión, la Internet y, ahora, las redes sociales virtuales".

¿Quiénes pertenecen a la clase media?

Cifras publicadas por el INEGI y la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI), alrededor de 14.5 millones de hogares en nuestro país pertenecen a las clases medias, lo que representa 41% de las viviendas en el país. Esto quiere decir que 4 de cada 10 hogares pertenecen a la clase media.

Por otro lado, el estudio titulado Bajo presión: la disminución de la clase media, el cual fue publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019, señala que para que los mexicanos pertenezcan a la clase media se requiere que registren ingresos mensuales entre los 6,260 y los 16,700 pesos.

En el caso de México, el informe de la OCDE señala que la clase media es mucho menor que el promedio de la organización (45% vs. 61%) y que el tamaño de la clase media de México se ha mantenido relativamente estable (entre el 46% y 48%). Además menciona que la clase media en México está cada vez más altamente calificada y que los gastos en vivienda absorben una proporción más pequeña del presupuesto de la clase media en México que el promedio de la OCDE (22% vs. 32%).

Según una encuesta publicada en julio de 2019, el 61% de los mexicanos se identifican como parte de la clase media, pero en realidad tan solo 12% pertenece a este estrato socioeconómico. De acuerdo con aproximaciones de la OCDE, para ser clase media en México, las familias deben ganar más de $15,000 pesos.

Además, la OCDE señala que si ganas entre $5,346 y 14,256 al mes, entonces perteneces a la clase media. Si ganas $14,257 o más, perteneces a la clase alta. Sin embargo, esa cantidad tampoco es satisfactoría para poder adquirir inmuebles salir de la pobreza patrimonial.